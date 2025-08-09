美商务部长卢特尼克称“在美建半导体工厂可免关税” 三星电子和SK海力士松一口气

美国商务部长霍华德•卢特尼克于7日（当地时间）表示，在唐纳德•特朗普总统任期内承诺在美国建设生产设施或正在建设的企业，将不会对其适用半导体品目关税（100%）。由此推测，正在当地建设大规模生产基地的三星电子以及计划建设的SK海力士等公司，被排除在加征关税对象之外的可能性很高。卢特尼克部长当天在接受福克斯商业频道采访时表示：“总统（前一天）的言论意味着，如果承诺在总统任期内于美国建设工厂，并向商务部申报，且从始至终接受建设过程监督，就可以免除关税。”此前因唐纳德•特朗普总统的半导体“100%品目关税”言论而忧心忡忡的国内半导体行业，对卢特尼克部长“这意味着允许在美建厂期间，免关税进口半导体”的说明松了一口气。业界相关人士表示：“如果按字面理解卢特尼克部长的话，三星电子和SK海力士都不属于100%关税率的适用对象。”他补充道：“业界普遍认为，100%关税是向其他半导体企业发出的‘到美国投资’的政治信号，因此无需过度不安。”此解读认为，这是一种通过向已在美拥有生产设施的企业提供显著优惠，同时施压其他全球半导体企业投资美国本土的战略。三星电子已在得克萨斯州奥斯汀运营代工厂，并正在得克萨斯州泰勒地区建设一座耗资370亿美元、目标于2026年投产的半导体工厂。SK海力士则计划在印第安纳州西拉斐特建设一座耗资38.7亿美元、目标于2028年投产的高带宽存储器（HBM）封装厂。然而，在通过最终行政命令等具体化关税适用范围之前，警惕之心依然存在。一位业界相关人士表示：“例如，可能会免除代工厂的关税，而将存储半导体排除在免税品目之外。不安情绪仍然存在。”围绕投资规模和投资决策时点，可能出现喜忧参半的情况。原因在于，投资多少才能获得关税免除这一“礼物”尚不明确。若将“特朗普任期内投资”作为核心标准，则有人担忧在乔•拜登政府时期已决定扩充美国本土生产设施的三星电子和SK海力士，可能会面临追加投资的压力。不过，专家们认为特朗普总统的“100%关税率”征收方针反而可能成为韩国半导体企业的机会。祥明大学半导体工程系教授李钟焕（音）表示：“向已在本国投资的企业或友好国家征收100%关税的可能性不大。美国最终目的是将尖端半导体制造工艺引入本土，以成为半导体霸权国家。因此，三星电子和SK海力士可以借此机会，将美国大型科技企业发展为客户，反而实现飞跃。”李敏娥记者 omg@donga.com