地球村拉响“中国购买房地产”警戒令



全美房地产协会最近的报告显示，从去年4月到今年3月的1年间，外国人共购买了价值560亿美元（约78.4万亿韩元）的美国住宅。其中中国人购买137亿美元（约19.18万亿韩元），占24.5%。也就是说，外国人购买的美国房屋中，四分之一是中国人所有。特别是在美国50个州中人口和国内生产总值最多的加利福尼亚州，外国人购买住宅的36%是由中国人完成的。



农林部长布鲁克·罗林斯、国防部长皮特·赫格塞思、司法部长帕姆·邦迪7月8日在首都华盛顿举行了联合记者招待会。三名部长表示，将推进禁止中国等外国敌对势力购买农地的方案。据农林部透露，中国人拥有的美国农地面积约为1214平方公里，相当于第二大城市洛杉矶的面积。



中国资本在东京、大阪、京都等日本主要城市购买优质房地产。今年5月三菱日联金融集团的资料显示，东京中心地区新公寓购买者的20%-40%是外国人。据推测，其中大部分是中国人。香港《南华早报》报道说，2023年7月-2024年6月购买澳大利亚居住用房地产最多的外国人是中国人。



众所周知，“中国钱”正在大举收购主要国家的住宅、大厦、土地等，当地人对此的反感正在加大。这就是各国陆续引进限制外国人购买房地产的政策的原因。



加拿大自2023年1月起两年内全面禁止非居民外国人购房，后又将其延长两年至2027年1月。澳大利亚也只允许非居住外国人购买新建房。澳大利亚、新加坡等国家在外国人买卖房地产时，征收的税金要比本国人多。佛罗里达州等美国部分州与联邦政府不同，正在实行限制外国人购买房地产的政策。



日本以克服长期不景气为宗旨，实际上允许外国人和本国国民在同等条件下购买房地产，但反对这一政策的意见决定了议会选举结果。被认为是今年6月20日举行的参议院选举最大赢家的新生政党参政党提出“抑制外国人购买房地产”等主要政策，将3年前只有2个席位的议席增至15个。



在民主和市场经济得到维护的国家，不能对外国人过分歧视。但从相互主义原则来看，购买海外房地产的中国人比外国人购买中国房地产享受更大的优惠和优势。因为在中国，只有国家才能拥有土地，个人只能暂时拥有建筑物所有权。



据韩国银行透露，以去年底为准，韩国的住宅市价总额为7158万亿韩元。这是去年名义国内生产总值（2557万亿韩元）的约2.8倍。考虑到这一现实，韩国的房地产政策目前似乎仍有很长的路要走，因为不是针对外国人“购买”房地产本身进行管理，而只是对“逃税”适用部分手术刀。

