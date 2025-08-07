李在明总统要求严查李春锡议员借名持股嫌疑

李在明总统8月6日就无党派议员李春锡（四届议员•全罗北道益山甲选区）涉嫌借名股票交易一事指示：“应迅速查明真相，秉持公正原则开展严格调查。”尽管正值休假期间，因舆论持续恶化，总统直接下达调查指令以平息事态。李春锡议员前一日（5日）争议曝光后，已辞去国会法制司法委员会委员长职务并主动退出共同民主党。总统办公室发言人姜由桢在发布会上表示：“李在明总统对李春锡议员涉及的所有嫌疑持严肃立场。”姜由桢同时说明：“（总统）已指示立即解除李春锡在国家政策规划委员会的职务。”李春锡原担任分管科学技术信息通信领域政策规划的经济二分科组长，国家政策规划委员会已于当日上午完成解职程序。共同民主党代表郑清来依据紧急党规，经最高委员会议决将李春锡除名。郑清来在最高委员会会议上援引“为逃避惩戒而退党的惩戒对象”条款，表明“将对李春锡议员实施除名处分”。该党党规规定，被除名者五年内禁止恢复党籍。党内进一步出现要求免除其议员职务的呼声。对此，院内代表金炳基出演某网络节目时表示：“若（嫌疑）属实，可采取比除名更严厉的措施”，“正严肃考虑（免职问题）。”议员职务免除需经国会伦理特别委员会表决，并在全体会议上获现任议员三分之二以上赞成。国民力量紧急对策委员长兼院内代表宋彦锡当日召开紧急记者会强调：“此事非退党断尾所能掩盖”，“将推进国会伦理特别委员会控告及刑事检举程序。”党权核心人物朱晋佑议员宣称：“将于近期提交特检法案。”赵权亨记者、尹多彬记者 buzz@donga.com、empty@donga.com