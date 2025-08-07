前往特检组接受调查的“V0”金建希：“像我这样什么都不是的人……”



前总统夫人金建希站在了特检组的拍照区。曾几何时，尽管面临参与操纵德意志汽车股价等诸多疑惑，她也只接受了检察机关的“出差调查”，在成为指责对象一年多后的6日，终于接受了特检组的传唤。前任和现任总统夫人作为嫌疑人公开前往调查机关，这在宪政史上尚属首次。金建希表示，“真心对不起，像我这样什么都不是的人让国民担心了”，然后进入了调查室。



据悉，特检组当天称金建希为“嫌疑人”，首先调查了操纵德意志汽车股价、涉明太均和建真法师全圣培等相关疑惑。金建希特检组正在调查的16个嫌疑中，在检察机关此前的调查和特检组追加调查过程中，出现了多项相关证据或陈述，因此这些嫌疑被归为“一定程度暴露出来”。



金建希形容自己是“什么都不是的人”，看似最大限度放低身段的表现，但法律界也有分析认为，这是为减轻法律责任而采取的防御战略层面的发言。也就是说，这是一种算计，她是为了主张，虽然曾经是总统夫人，但并不是公职人员身份，因此，不能适用接受建真法师请托、受贿或滥用职权介入公推等嫌疑。金建希在到案时提着价值9万韩元左右的国产皮包，看来也是考虑到两次收受名牌包包的争议而有算计的行动。



但是不管金建希怎么解释自己，她始终是尹锡悦政府权力的最高峰，这是众所周知的事实。金建希在尹锡悦被称为“V1”时甚至被称为领先一号的“V0”，甚至还得到了保安A等级的保密手机。



应该说，金建希的这种非正式威势地位已经超越了尹锡悦的放任和默认，是在庇护下进行的。尹锡悦对金建希收受迪奥包的视频出来后还进行了包庇，并闪电般撤换了因德意志汽车股价事件主张传唤金建希的首尔中央地方检察厅领导层。从德意志汽车事件首次被举报到实行特检之前为止的5年零4个月里，金建希一次也没有接受过像样的调查，也没有过任何牵制装置。



在此期间，关于金建希的疑惑层出不穷，几乎到了脓包溃破的地步。特检组将要调查的事项包括：2022年再补选时干预前议员金映宣的公推、三富土建股价造假、人称“金建希管家”的金艺成从大企业得到184亿韩元投资等，不胜枚举。



回想起来，金建希原来是有办法避免如今局面的。她在总统选举前就2021年虚夸本人履历的疑惑道歉时曾表示：“即使丈夫成为总统，我也会只忠心履行妻子的职责”。如果她能坚守当时这一誓言，结果又会如何呢?光是看着被弹劾的总统，韩国国民就已心如火烧。如今连总统夫人也因各种犯罪嫌疑接受调查，这再次令国民感到心情沉重。

