韩国军方停止广播54天后，全面拆除对朝扩音器

韩国军方4日全面着手拆除设置在最前方的对朝扩音器。继李在明总统就任一周后的6月11日指示停止对朝鲜的扩音器广播后，时隔54天又拆除扩音器，可谓“速战速决”。李在明政府为了践行在总统竞选公约中提出的恢复“九一九南北（韩朝）军事协议”，加快了主动对朝柔和的姿态。韩国国防部人士4日表示：“从今天起拆除对朝扩音器。在不影响应对态势的前提下，实施了有助于缓和南北紧张关系的实质性措施。”这名人士解释称：“拆除对象是固定式和移动式扩音器，预计数日内、本周内完成拆除。”军方消息人士表示：“事先与联合国军司令部充分共享了拆除扩音器的问题。”军方还表示：“事前没有与朝鲜进行协商。”军方正在密切关注朝鲜是否也会以拆除对韩扩音器等方式作出回应。6月11日下午，在韩方停止对朝扩音器广播后，朝鲜在第二天零点中断了对韩噪音广播。这是时隔1年零2个月拆除对朝扩音器。此前，尹锡悦政府针对去年6月朝鲜的垃圾气球连环恐怖袭击等高强度对韩挑衅，时隔6年决定恢复文在寅政府中断的扬声器广播。此后，韩国军方将固定式和移动式合在一起，在东部战线和西部战线部署40多个扩音器，几乎每天都会播放韩国发展状况和批评金氏一家三代世袭及朝鲜人权实态、K-POP等对朝心理战广播（自由之声）。统一部长郑东泳当天在首尔市钟路区曹溪寺拜会大韩佛教曹溪宗总务院长真愚大师，并在会见记者时对此评价说：“这是重振（南北间）信赖的措施之一。”他表示：“（李在明）总统作过指示，（对朝）扩音器宣告中断。在此延长线上的拆除措施，我认为是好事。”他还说：“最终现在南北之间的核心是信任。（现在）信任已完全消失。”部分人批评说，在朝鲜没有表现出改善南北关系的意志的情况下，李在明政府是不是过于对朝鲜低姿态。国民力量党所属的国防委员们发表声明批评称：“到底要迎合朝鲜到什么程度。单方面主动解除武装可能会成为威胁国家安危的自残行为。”尹相虎军事记者、孙孝周记者、权五赫记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com、hyuk@donga.com