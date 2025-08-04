执政党代表郑清来：“内乱党不道歉，我不会握手”

共同民主党议员郑清来（60岁，四选，首尔麻浦乙）当选为李在明政府的首位执政党代表。被归为铁杆亲李在明派的郑清来将接任李在明参加6月3日总统选举时辞职的党代表职务，领导拥有167个议席的执政党。2日，郑清来在京畿道高阳市KINTEX召开的全党大会上，最终以61.74%的得票率战胜另一名候选人朴赞大（38.26%），取得了胜利。这反映了共同民主党支持层希望政权初期迅速、高强度的改革。因金民锡出任国务总理而空缺的最高委员，是唯一参选的亲李在明派候选人黄明善。黄明善曾在李在明代表体制下担任组织事务的副总长。郑清来在胜选演讲中强调了改革速度战。他表示：“现在将立即启动检察改革专班、媒体改革专班、司法改革专班。将在中秋节之前完成三大改革工作。”由于郑清来的当选，就朝野两党而言，预计短期内相比合作，“强对强”的对峙将会持续下去。郑清来当天针对国民力量党表示：“应该解散内乱党。现在正在和内乱进行战争，这不是朝与野的概念。如果不先道歉和反省，就不会和他们握手。”在此次全党大会上，郑清来得到了湖南地区压倒性的支持。作为就任后的第一个正式日程，郑清来3日访问全南罗州水灾重建现场，表示，“为了湖南的发展，希望在郑清来的党代表体制下给予出票的回报”。高阳=李胜宇记者、赵权衡记者 suwoong2@donga.com、buzz@donga.com