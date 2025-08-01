亚马逊与纽约时报达成协议 每年支付最高345亿韩元使用新闻内容

全球最大电子商务企业亚马逊将向纽约时报（NYT）每年支付最高2500万美元（约合345亿韩元）的费用，以获取其新闻内容用于人工智能（AI）训练。华尔街日报（WSJ）上月30日报道称，该金额相当于纽约时报去年总销售额的1%。根据华尔街日报披露，亚马逊今年5月与纽约时报达成协议，每年支付2000万至2500万美元，换取使用纽约时报主站、食谱网站NYT Cooking及体育媒体“The Athletic”的新闻内容训练AI模型的权利。据此协议，亚马逊旗下AI聊天机器人Alexa亦可调用纽约时报内容。华尔街日报指出，这是纽约时报在AI领域签订的首个版权协议，亦是亚马逊首次与新闻机构达成此类合作。报道称：“在AI技术发展正剧烈改变消费者网络信息检索方式的背景下，此次交易成为出版业与AI企业评估新闻内容价值的典型案例。”此前，ChatGPT运营方OpenAI已与华尔街日报母公司新闻集团及多家出版社签订内容使用协议。据华尔街日报估算，未来五年AI内容供应合同规模将超2.5亿美元（约3450亿韩元）。OpenAI还同德国媒体集团阿克塞尔•施普林格达成三年期合约，该集团旗下拥有商业内幕网与政客新闻网，协议金额在2500万至3000万美元（约414亿韩元）区间。早前多家媒体以“未经授权使用新闻等内容”为由，对AI开发企业提起版权侵权诉讼。纽约时报2023年指控OpenAI与微软（MS）侵犯其出版物著作权；新闻集团亦基于相同理由起诉AI搜索引擎Perplexity。安圭英记者 kyu0@donga.com