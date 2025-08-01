韩国关税谈判达成协议：美对韩关税下调至15%，韩向美投资3500亿美元

韩国和美国的关税谈判在征收对等关税时限的前一天7月31日达成了协议。美国决定将对等关税和汽车产品关税从25%下调至15%。与之对应，韩国将向美国造船业等投资3500亿美元（约486万亿韩元），并购买价值1000亿美元（约139万亿韩元）的液化天然气和能源。韩国总统政策室长金容范在当天的吹风会上表示：“美国预告从8月1日起对韩国征收的25%对等关税将降至15%。韩国的主要出口产品汽车的关税也降至15%。”韩国决定建立用于所谓的“MASGA（让美国造船业再次伟大）项目”的1500亿美元造船合作基金和支援在美投资韩国企业2000亿美元（约合278万亿韩元）的对美投资基金。双方还决定，韩国在今后4年内购买液化天然气等1000亿美元规模的美国产能源。大米、牛肉等美国一直强烈要求的农畜水产品市场开放则被排除在外。美国总统特朗普表示：“美国决定与韩国签订全面、完整的贸易协议。韩国为向由美国拥有、控制、我选择的领域投资，向美国提供3500亿美元。”李在明总统强调：“此次协议创造了与主要国家同等或优越条件下竞争的环境。这是美国希望重建制造业和韩国企业扩大美国市场竞争力的意志相吻合的结果。”根据当天的协议，向美国出口的韩国企业将享受与日本、欧盟相同的15%关税，从而消除关税不确定性。不过，以前日本、欧盟产汽车适用2.5%的基本关税，而韩国产汽车根据韩美自由贸易协定享受零关税优惠，随着新的关税协议下同样适用15%的品种关税，韩美自贸协定的效果实际上已经消失。金容范表示：“我们曾坚持（汽车产品关税）12.5%到最后。贸易协定现在相当动摇。”尹多彬记者 empty@donga.com