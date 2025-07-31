人间无处攀登，许永浩升天堂

曾创下全球首位登顶七大洲最高峰并抵达南北两极、珠穆朗玛峰等三极点纪录的登山家许永浩队长，于29日与世长辞，享年71岁。1954年出生于忠清北道堤川的故人，去年12月确诊胆管癌后持续与病魔抗争，终告不治。毕业于堤川高中、清州大学及高丽大学研究生院的故人，1982年通过登顶喜马拉雅山脉马卡鲁峰（海拔8463米）正式开启登山生涯。次年，他独自征服登山界称为“死亡之峰”的马纳斯鲁峰（8163米）；1987年12月22日更继高相敦队长（1948-1979年）之后，成为韩国第二位站上珠穆朗玛峰（8848米）之巅的登山家。许队长亦是首位在冬季登顶珠峰的韩国人。权威探险网站“探险家网站”指出：”截至2023年登顶珠峰者累计达12015人，其中冬季登顶者仅15人。珠峰冬季攀登史，其艰难远超统计数据所示。”许队长对珠峰的挚爱历久弥坚。2010年送别夫人后，他曾携子许载硕（41岁）同攀珠峰。许载硕当时受访坦言：“母亲饱受五年病痛离世后，我渴望在承载家族初次旅行记忆之地为她送行。”2017年5月，时年63岁的许队长再度登顶珠峰，创下韩国最高龄登顶纪录，并保持国内登顶珠峰最多次（6次）的纪录。许队长扬名国际始于1995年，他成为全球第三位成功抵达地球三大极点的探险家。其足迹更遍及：南美洲阿空加瓜峰（6960米）、北美洲麦金利山（6194米）、非洲乞力马扎罗山（5895米）、大洋洲查亚峰（4884米）、欧洲厄尔布鲁士峰（5642米）及南极洲文森峰（5140米），成就七大洲最高峰全制霸伟业。韩国政府于1996年授予其体育勋章最高荣誉——青龙章。此前故人还获颁：1982年麒麟章、1988年巨象章、1991年猛虎章。为实现少时的飞行梦想，许队长1998年考取超轻型飞机驾驶执照。2008年4月成功挑战骊州至济州1000公里单人飞行；2011年更驾驶超轻型飞机从故乡忠北堤川机场出发，穿越国土东端（独岛）、南端（马罗岛）、西端（可居岛），完成1800公里环疆单人飞行。故人的灵堂设于首尔汉阳大学医院，出殡仪式定于8月1日上午10时40分举行。电话：02-2290-9442金正勋记者 hun@donga.com