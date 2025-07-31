美国要求韩国“拿出最好的最终方案”……韩国财界全面出动

在韩美关税谈判之前，美国要求韩国提出“最佳的最终谈判方案”。美国总统特朗普也暗示，韩美关税谈判有可能在当地时间31日之前无法结束，加大了施压力度。在韩美就对美投资额和农畜产品市场开放程度仍然存在分歧的情况下，韩国政府继造船业、半导体、采购美国产武器后，在对美投资一揽子计划中增加了充电电池、生物等主力战略产业。此外，继三星电子会长李在镕、韩华集团副社长金东官之后，现代汽车集团会长郑义宣在关税生效两天前访问美国支援谈判等，展开了全力战。特朗普29日被问到“与韩国的关税谈判明天结束吗”时，反问道“明天结束什么?”，并答道，“明天不会结束”。虽然不确定他是否确指韩国，但暗示了关税谈判不易达成妥协。据《华尔街日报》当地时间29日报道，美国商务部长卢特尼克此前在苏格兰举行的谈判中，要求韩国“拿着最佳和最终的谈判方案到谈判桌前”。《华尔街日报》报道称，卢特尼克在会见韩国副总理兼企划财政部部长具润哲、产业通商资源部部长金正官等人后，在向特朗普提出最终协商方案时称，“必须把一切带来”。这等于是向韩国施压，要求韩国增加提出的对美投资额等。韩国进入了全力战体制。据悉，在财界人士中第三名踏上访美之路的郑义宣将支援下调汽车产品关税的谈判。总统政策室长金容范在当天的吹风会上表示：“民间企业此前构筑的美国网络相当多。政府谈判的大框架必要时可以共享。在民间也可以见到很多（美国）政府高层官员。正在接受在那里听到的消息。”据悉，李在明总统当天与具润哲等在美国进行谈判的主要部长们举行视频会议，讨论了对策。具润哲计划在关税生效前一天的7月31日与美国财政部长贝森特进行谈判。据悉，韩国政府正在准备“2000亿美元（约274万亿韩元）+α”的投资额提案，但美国要求投资4000亿美元（约557万亿韩元）。金容范就对美投资套餐表示：“半导体、充电电池、生物等也在继续讨论。”韩国政府高层人士表示：“不能满足美国的所有要求。不过，投资规模可以调整。”申圭镇记者，华盛顿=常驻记者申镇宇 newjin@donga.com、niceshin@donga.com