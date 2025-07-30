《K-Pop猎魔女团》引发黑笠热潮…“笠带圆珠笔”周边亦售罄

“我完全迷上了那顶黑色的帽子（That black hat blew me up）。”这是近期在奈飞（Netflix）动画片《K-Pop猎魔女团》（K-Pop Demon Hunters）中狮子之声（Saja Boyz）演唱的歌曲《Your Idol》YouTube视频下的评论。文中的“黑色帽子”指的是韩国的传统笠帽，特别是黑笠。随着该动画片在全球掀起热潮，黑笠在海外也成为话题。国立中央博物馆等机构的“笠带圆珠笔”周边产品也出现了售罄的情况。那么，我们韩国人真的了解黑笠吗？让我们听听民俗学专家们讲述朝鲜时代人们是如何珍视黑笠的。①黑笠亦有居所“恐湿撑绳（担心受潮用绳绷紧），惜污套匣衣（怕脏用匣衣套好）。”朝鲜后期实学家李德懋（1741∼1793年）在其文集《雅亭遗稿》中这样记述了黑笠匣的作用。根据上月发表于学术期刊《民俗学研究》第56号的论文《韩国黑笠匣考察》，朝鲜时代的人们在室内保管或外出携带当时昂贵的物品黑笠时，会使用黑笠匣。黑笠匣主要用木头或纸张制成，内外有时会裱糊当时珍贵的彩纸、花纹纸等进行装饰。特别是木制黑笠匣中，有些内部用红色绸缎等材料收尾，并配有锁具。其形态也多种多样，有圆锥形的笠笼，也有带开合盖子的笠匣等。撰写《韩国黑笠匣…》论文的国立民俗博物馆学艺研究员许正仁（人名音译下同）表示：“黑笠由马鬃和细竹制成，因此容易折断或沾染灰尘”，“作为承载佩戴者身份与威望的物品，为了使其得以整洁保管的黑笠匣，也可理解为‘衣冠整齐’的延伸。”②下雨天“笠上加笠”在可能下大雨的日子里，人们会另外携带圆锥形的“雨笠”。雨笠用于覆盖在黑笠之上佩戴，也被称为笠帽或雨帽。其制作方法是在涂油的纸上粘贴细竹篾。首尔女子大学时尚产业系研究教授崔恩秀解释道：“由于黑笠是用比真丝还细的劈开的竹子制成，一旦被雨水打湿，稍加触碰就会变形”，“雨笠被用作遮挡雨雪的雨伞或遮蔽强烈阳光的阳伞。”雨笠可以像折扇一样折叠起来，放入袖口、道袍衣襟或背包中携带。美国人珀西瓦尔•洛厄尔（1855∼1916年）在其著作《朝鲜，宁静的晨光之国》中谈及雨笠时写道：“朝鲜是一片幸福的土地，无需觊觎朋友的雨伞。……它可以整洁地折叠成小巧的形状，在天气晴朗时便消失在袖中。”③朝鲜时代的“黑笠装饰”热潮朝鲜时代，随着希望将黑笠装饰得华丽的上层男性增多，引发了笠带装饰竞赛。两班贵族们将用海龟背甲“玳瑁”、珊瑚、玉、玛瑙等制成的珠子一粒粒串连起来用作笠带。根据梨花女子大学服装系特任教授张淑焕的论文，笠带逐渐偏重装饰性而非功能性，其长度有时甚至垂至腰部以下。因此，它被指为助长奢侈之风的原因，朝廷也曾禁止部分过于豪华的装饰。崔恩秀教授表示：“黑笠本身是散发着气韵的半透明黑色帽体，加上多彩的笠带，即便放到现在，也是凸显精致感的时尚配饰。”李知允记者 leemail@donga.com