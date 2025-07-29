欧盟也下调对美汽车关税至15% 韩国汽车与半导体产业同时面临危机

韩国两大出口支柱产业——汽车和半导体，正因美国引发的关税风险而动摇。继美国市场最大竞争对手日本之后，欧盟也将其汽车关税下调至15%，唯独韩国汽车仍面临25%高关税危机。唐纳德•特朗普美国行政当局预告将在两周内公布对半导体品目的关税，半导体出口也亮起了“红灯”。美国总统特朗普与欧盟委员会主席乌尔苏拉•冯德莱恩于当地时间27日在英国苏格兰特恩贝里举行了约一小时的首脑会谈，双方分别宣布已就将对等关税税率设定为15%达成协议。据英国《金融时报》和《纽约时报》等媒体报道，欧盟对美国出口的主力商品，包括汽车、半导体、药品在内的大部分欧盟产品也将被征收15%的关税。作为交换，欧盟将进口价值7500亿美元（约合1038万亿韩元）的美国能源产品，并购买军事装备。此外，欧盟承诺在现有投资基础上，再向美国追加投资6000亿美元。针对美欧此次达成的协议，有评价认为这与22日率先同美国达成贸易协议的日本适用的标准类似。因为美国对日本适用了15%的对等关税税率和汽车关税税率，而日本也和欧盟一样，承诺对美国进行大规模投资、进口能源并开展合作。在美国市场激烈竞争的日本和欧洲均就降低关税达成协议，令韩国整车企业陷入被动。韩国业界紧张感加剧，担忧若在关税谈判中未能将关税降至15%的水平，将出现“价格倒挂”现象，导致在美市场被日本和欧洲的竞争企业彻底挤出。半导体业界也拉响了警报。美国商务部长霍华德•拉特尼克在27日（当地时间）宣布与欧盟达成贸易协议后，特朗普行政当局将在两周内公布关于半导体进口的国家安全调查结果。特朗普总统自今年年初以来就一直预告将对半导体品目加征关税。他曾在2月于美国佛罗里达州海湖庄园举行的记者会上，就半导体关税问题表示“会是25%，甚至更高”。半导体业界担忧，在最坏的情况下，若像钢铁、铝或汽车那样被征收25%至50%的关税，包括三星电子、SK海力士生产的半导体以及相关基板、晶圆、设备等整个供应链都将受到关税打击。有观点指出，以半导体为零部件生产电视、智能手机等成品的电子产业也可能被纳入关税影响范围。李元舟记者、巴黎=刘根亨 常驻记者 takeoff@donga.com、noel@donga.com