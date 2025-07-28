证言：“无人机司令部去年7月曾制定关于无人机平壤行动计划的‘V报告’”

本报记者27日获悉，内乱特检组（特别检察官赵恩锡）掌握了无人机作战司令部去年7月为向龙山总统办公室报告平壤无人机行动计划而制定的名为《V（总统）报告》的文件。由此，特检组捕捉到了怀疑时任总统尹锡悦从平壤无人机行动计划制定阶段起就接到了相关报告的情况。据悉，特检组掌握了4-6名无人机司令部相关人员在去年6月左右组成了讨论平壤无人机行动计划的企划小组，一个月后制作了名为《V报告》的文件的事实。据悉，特检组掌握的这份文件中整理了平壤无人机行动的大致计划和效果，还写有“违反停战协定可能会成为问题，应该与联合参谋本部进行讨论”的具体工作人员的意见。据悉，特检组从多名无人机司令部人士口中掌握了陈述，内容是：“据我所知，无人机司令金龙大打印了多份V报告，带到龙山（总统室）进行报告。”据悉，无人机司令部某人陈述说：“去年7月左右，金司令说‘因为不宜用秘密电话进行报告，要去当面报告’。”据悉，特检组确认了无人机司令部没有将该报告刊登在韩国军队联合指挥控制体系的事实，正在确认相关经过。接受联合参谋本部指挥的军事行动通常要在韩军联合指挥控制体系进行登记，特检组正在确认无人机司令部是否故意遗漏了无人机行动。此前，金龙大17日在接受特检组调查时表示：“没有V的指示。”但是，随着无人机司令部从制定行动计划阶段起就制作了用于向总统室报告的文件的情况被捕捉到，预计特检组调查将加快速度。据悉，特检组认为，鉴于V报告特别记载了“是不是应该和联合参谋本部进行讨论”的意见，因此不能排除当时金龙大越过联合参谋本部部分领导层直接向总统室报告的可能性。高道艺记者、崔美松记者 yea@donga.com、cms@donga.com