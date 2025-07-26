美国：“按季度评价贸易协议”ＶＳ 日本：“从未讨论过”

在美国决定向日本征收15%的对等关税、日本向美国投资5500亿美元（约758万亿韩元）的贸易谈判达成一致后，双方围绕具体内容和履行方法的矛盾正在扩大。美国以“如不履行协议，关税将回到原点”为宗旨向日本施压，日本也针锋相对地表示“从未讨论过细节内容”。日本经济再生大臣赤泽亮正24日在被韩国媒体问及美国财长贝森特“将按季度评估是否履行美日贸易协议”的发言时，回答说：“虽然8次访问美国，与美国总统特朗普和主要部长们进行了交谈，但没有讨论过如何履行协议。”贝森特23日在接受福克斯新闻台采访时表示：“将按季度评估协议的执行情况。另外，如果特朗普总统不满意（执行情况），将把汽车和其他产品的关税税率恢复到25%。”虽然日本通过此次协议将对等关税从25%下调至15%，但具体从何时开始适用，以及日本对美国的投资方式等尚不清楚。日本决定将同美国军工企业的合同从原来的每年140亿美元增加到170亿美元，增加30亿美元（约合41340亿韩元），美国对此持“只适用于新合同”的立场，而日本则作出“包括原有合同”的反应。与通常的贸易协议不同，此次两国没有共同整理的文件，因此今后矛盾很有可能会进一步扩大。特别是日本担心特朗普可能会签署含有单方面有利于美方的总统行政命令。《日本经济新闻》报道说，日本希望在下周提交整理协议内容的文件。黃仁贊 hic@donga.com