《K-POP：猎魔女团》引发韩语再发现…K内容改变韩语地位

在全球大受欢迎的奈飞(Netflix)美国动画片《K-POP:猎魔女团》(K-Pop:Demon Hunters)本质上是一部音乐电影。其核心叙事是K-POP女团“亨特丽克斯”(Huntrix)用歌声击退世间邪恶气息,因此诞生了多样化的原声音乐(OST)。得益于动画片的爆炸性人气,电影音乐也史无前例地席卷了公告牌(Billboard)音乐排行榜。



动画片中的歌曲在节奏和旋律方面充分展现了现有K-POP的特色。剧中连恶魔都哼唱并承认“令人上瘾”。最受欢迎的歌曲是登上公告牌单曲榜第四位的《金色》(Golden)。它描绘了原本只顾掩饰缺点的主人公飙出高音、歌唱“不再躲藏于恐惧之中”的模样,令人联想到迪士尼动画片《冰雪奇缘》(Frozen)的《随它吧》(Let It Go)。《金色》已超越了后者在公告牌创下的最高排名(第5位)。



然而,令《金色》如此富有魅力的另一个关键要素,却出人意料地存在于别处。正是那夹杂其中、每行都令人回味的一两句韩语歌词。这部作品虽以K-POP和韩国文化为素材,却是由美国制作团队制作的美国动画片。理所当然全片使用英语制作,但歌词中却不时突然蹦出一两句韩语。例如“Up, up, up with our voices 영원히 깨질 수 없는 Gonna be, gonna be golden”(向上,向上,向上,用我们的声音 永远坚不可摧的 将要,将要,成为金色)。



从上下文看,这些地方完全没有必须使用韩语的理由。但漫不经心夹杂的韩语短句,却与整首歌曲形成神秘的和谐感,朗朗上口。尤其韩国人在此处的震撼感,实有缘由。因为迄今为止在韩国大众文化中,英语正是为了“达成此般效果”而被使用的。



即便在2010年代,韩国国内仍有大量关于大众歌曲歌词中使用英语或外来语的影响、效果及问题的大众文化研究。当时公布的一项研究显示,50%以上的大众歌曲混用了英语。主要用于转换歌曲氛围、制造副歌或合唱部分的韵律。也用于传递社会禁忌信息,如同使用暗语一般。



简而言之,在大众歌曲歌词中,英语多被用作区分的手段。为了打造更动听的歌曲,为了显得更具正统性,歌词各处有时甚至不加甄别地混用英语。这也正是频繁出现文化事大主义或破坏韩语等批评的原因。然而如今情况已完全逆转。



亨特丽克斯的另一首热门歌曲《这就是方式》(How It‘s Done)或与其对决的阴间使者男团“狮子之声”(Saja Voice)的《苏打汽水》(Soda Pop)等歌曲亦是如此。“불을 비춰”(照亮火焰)、“지금 당장 날 봐”(现在立刻看着我)等韩语句子,被用作突显K-POP正统性与酷感的装置。在动画片台词中,直接使用“가자 가자”(走吧走吧)、“후배”(后辈)等韩语词汇,彰显地道韩国感觉。至此不禁令人想到,令世界为之狂热的“K内容精髓”得以完成的最后点睛之笔,是否正是韩语。文化的力量竟能撼动稳固的语言霸权,何其令人惊叹。