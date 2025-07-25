警方对HYBE总部展开扣押搜查 调查方时赫不当得利嫌疑

警方对因涉嫌通过欺诈性不正当交易获取1900亿韩元（约合人民币10.4亿元）不当利益而被举报的HYBE董事长方时赫启动了强制调查。24日，首尔警察厅金融犯罪调查队于当天上午9时起，对位于首尔市龙山区等地点的HYBE总部展开了扣押搜查。继上月30日对位于首尔市永登浦区的韩国交易所进行扣押搜查，获取了与HYBE上市审查相关的资料后，警方此次对HYBE总部的搜查进一步加快了调查步伐。方时赫涉嫌在2020年HYBE上市前夕，欺骗原有投资者称“没有首次公开募股（IPO）计划”，诱使他们出售所持股份，随后却实际推进上市，使方时赫本人获得1200亿韩元、HYBE管理层总计获得1900亿韩元的不当利益。此外，方时赫还涉嫌与私募基金签订合同，约定分享出售股份差价利润的30%，并以此获取约4000亿韩元，但未在证券申报书中记载该合同。针对方时赫及HYBE的调查，正由受警方和检方指挥的金融监督院特别司法警察官同步进行。此前，金融委员会证券期货委员会于16日对方时赫及HYBE前管理层等4人采取了向检方举报的措施，引发了关于调查主导权的争议。去年12月警方着手调查方时赫时，曾两次向首尔南部地方检察厅申请扣押搜查令，但均以金融监督院调查正在进行为由被驳回。直至第三次申请才获签发搜查令，警方遂于上月启动了对韩国交易所的扣押搜查。对此，首尔南部地方检察厅21日表示：“鉴于首尔警察厅也已进行了一部分调查，将确保该调查也能顺利进行。”李秀妍记者 lotus@donga.com