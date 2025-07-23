林加德终结“首尔逢蔚山不胜魔咒” 称“此球可入我足球生涯前五”

20日，在首尔世界杯体育场举行的2025赛季韩国职业足球联赛K1联赛（顶级联赛）第22轮比赛中，FC首尔主场迎战蔚山现代。上半场第41分钟，首尔队长林加德（33岁•英格兰）用左脚停住了队友的传球。皮球触地反弹后，他立即起右脚尝试了一脚中距离射门。飞行约20米、划出一道大弧线的皮球越过蔚山现代门将赵贤祐（34岁），钻入球门右侧死角。凭借这粒进球，主队FC首尔以1比0取胜，林加德成为制胜球功臣。凭借林加德的这记“世界波”，首尔队得以摆脱自2018年4月14日0比1失利以来，连续23场对阵蔚山现代（8平15负）未尝胜绩的泥潭。林加德赛后表示：“这是我足球生涯中能排进‘前五’的进球。起脚的瞬间我就感觉这球能进。”时隔7年多打破首尔“逢蔚山不胜魔咒”的林加德，于22日被韩国职业足球联盟评选为第22轮最有价值球员（MVP）。这是自上个赛季加盟首尔以来，林加德首次当选单轮MVP。林加德当天在自己的社交媒体上发布当选MVP的帖子，表达了喜悦之情。林加德目前在本赛季K1联赛中已贡献6粒进球和3次助攻，引领着首尔的进攻线。首尔将于31日在首尔世界杯体育场与西班牙甲级联赛劲旅巴塞罗那足球俱乐部（巴萨）进行一场友谊赛。曾在英格兰足球超级联赛（英超）曼彻斯特联队效力的林加德，在友谊赛前受到了众多外媒的关注。英国广播公司（BBC）报道称：“人们关注林加德是否会与曾在曼联共事过的马库斯•拉什福德（28岁•英格兰）同场竞技。”在巴萨开启亚洲行前极有可能从曼联租借至巴萨的拉什福德，据悉与林加德交情深厚。鄭允喆 trigger@donga.com