暴雨搜救黄金时间临近却遇阻 死亡人数升至19人

自16日起连续5天的暴雨导致失踪人员接连被发现身亡，累计死亡人数增至19人。随着被掩埋者可能生还的“黄金时间”72小时临近，消防、警察和居民正倾尽全力搜寻失踪人员。21日，据韩国行政安全部统计，此次集中暴雨造成的全国死亡人数为19人，失踪人数为9人。20日下午2时25分许，在京畿道抱川市二东面白云溪谷被急流卷走的40多岁男性，于21日晚9时44分许被发现时已身亡。同日上午5时21分许，在京畿道加平郡北面济宁里因山体滑坡失踪的70多岁男性，也于21日下午1时12分许被发现身亡。消防、警察等救援部门21日在酷暑中继续开展搜救及修复工作。尤其在人员伤亡严重的山清郡，因垮塌的土石和巨大岩石，搜救工作遇阻。21日是搜救第3天，当局自上午起投入1260余人和180台设备，在山清邑毛谷里等4个地点搜寻4名失踪人员，但设备投入面临困难。京畿道加平地区也因树木、土石和障碍物缠绕，搜救困难重重。据消防部门称，被掩埋者的可能生还时间一般在72小时以内。首次发生山体滑坡的山清郡，黄金时间将于22日正午左右结束，目前仍有9名失踪人员下落不明，令人担忧出现更多伤亡。21日，加平郡有意见提出，因通信故障，部分居民可能在山体滑坡发生前后未收到灾难短信。山体滑坡发生于20日上午4时37分许，但部分居民声称从19日至21日手机通话和短信接收均出现异常。韩国政府已着手对受灾地区进行紧急支援。行政安全部预告将出台包括减免地方税、提供金融支援和临时住所等综合性修复对策。此外还将实施减免汽车税、购置税，延期偿还贷款，减免城市燃气费、上下水道费等支援措施。山清=都英振记者、加平=田南赫记者 0jin2@donga.com、forward@donga.com