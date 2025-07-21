韩国政府聚焦济州航空飞行员可能关闭正常引擎的可能性

围绕去年12月29日务安济州航空客机事故原因，据传国土交通部航空铁道事故调查委员会（以下简称事故调委）将调查重点放在鸟群冲击事件后，飞行员可能关闭了正常运转的引擎这一可能性上。遇难者家属对此强烈反对，称“只提供结论而无依据资料”，导致原计划公布的引擎精密调查结果发布会被取消，调查工作出现波折。据国土交通部20日消息，国土部事故调委原计划于19日下午3点在全罗南道务安国际机场发布引擎联合精密调查结果。此前，事故调委已将现场回收的两个引擎于5月送至引擎制造商法国赛峰飞机发动机公司（CFM International），由美国国家运输安全委员会（NTSB）及法国事故调查当局等参与进行调查。根据调查结果，航空公司、国土部等的责任归属可能发生变化。据传，调查结果显示，事故调委认为，在引擎遭受鸟群冲击损伤后，左侧引擎仍维持了可供飞行的输出功率，但飞行员可能在执行紧急程序时关闭了引擎。然而，遇难者家属方面抗议称“这是在将责任推卸给死去的鸟和飞行员”，因此具体调查结果未能公布。12•29务安机场济州航空客机事故遇难者家属协议会代表金宥镇（音）批评道：“本应附上多项依据使遇难者家属信服，却只用结论进行说明，并称依据资料无法公开”，“我们要求公开由世界级专家共同参与撰写的报告，但只被告知了事故结果。”遇难者家属方面批评事故调委消极公开信息。据遇难者家属称，事故调委方面在4月公开部分管制塔与飞行员之间通话内容时，也仅由事故调委委员长朗读内容后，并未接受单独解读或提问。事故调委方面则坚持表示，他们是根据国际规定公开资料。国际民用航空组织（ICAO）禁止对外公开驾驶舱语音记录器（CVR）内容。相关人士说明称：“已面向遇难者家属举办了十余次说明会”，“经过两至三重核实确认的资料，将根据国际规定进行全面公开。”针对此次波折，有观点指出，与其仓促进行中期发布，不如寻求提高可信度的方法。天主教关东大学航空运行系教授郑润植（音）指出：“事故调委的调查重点不应是判定法律责任，而应放在防止事故重演上。”事故调委计划于明年4月拟定最终报告草案，并于6月发布最终结果报告书。李祝福记者、务安=李亨柱记者 bless@donga.com