安洗莹击败本赛季唯一战胜过自己的劲敌陈雨菲

韩国羽毛球名将安洗莹（23岁•三星生命•见图）成功向本赛季唯一在自己近乎完美的征程中留下败绩的“劲敌”陈雨菲（27岁•中国）复仇。世界羽毛球联合会（BWF）女子单打世界排名第一的安洗莹，于18日在东京举行的日本公开赛四分之一决赛中，对阵世界排名第5的陈雨菲，仅用时43分钟便以2比0（21比16，21比9）轻松获胜。整场比赛，安洗莹全程掌控比赛节奏，两局均未让出领先优势，取得完胜。截至本场比赛，安洗莹在今年世界羽联世界巡回赛中的战绩为傲人的30胜1负。今年六次参加国际赛事并五次夺冠的安洗莹，唯一一次失利正是拜陈雨菲所赐。5月30日的新加坡公开赛四分之一决赛中，安洗莹曾以0比2完败于陈雨菲，其国际赛事25连胜的纪录就此终结。在双方的交手记录中，陈雨菲仍以13胜12负占据上风，但在两人最近的10次交锋中，安洗莹以7胜3负领先。在稍早进行的男子双打四分之一决赛中，徐承宰（28岁）/金元昊（26岁•以上均为三星生命）组合也以2比1（21比13，18比21，21比13）战胜马来西亚组合万炜聪（26岁）/郑凯文（25岁），成功晋级半决赛。自今年开始搭档的徐承宰/金元昊组合，正朝着赛季第五冠发起冲击。任寶美 bom@donga.com