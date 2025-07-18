世界级芭蕾舞者渴望来韩演出

“所有人都说‘想在韩国舞台上表演’。策划这场芭蕾盛会（gala），我感到非常欣慰。”担任本月30日至下月1日共三天在首尔瑞草区艺术殿堂举行的“巴黎歌剧院芭蕾舞团 首席舞者盛会 2025”舞台总策划的朴世恩（36岁），于17日通过书面采访如此表示。朴世恩是首位登上世界顶级芭蕾舞团——巴黎歌剧院芭蕾舞团首席舞者（Étoile）的东亚人，并曾在2022年和去年统筹过该盛会赴韩演出的舞台。朴世恩为此次舞台选定的舞者中包括芭蕾舞男演员马蒂厄•加尼奥（41岁）。加尼奥被誉为“21世纪巴黎歌剧院芭蕾舞团的象征”的首席舞者。这是他今年3月以《奥涅金》告别巴黎歌剧院芭蕾舞团、退休后的首次海外演出。首次访问韩国的加尼奥表示：“很久以前就想去韩国，能这样访问感到很高兴。”加尼奥计划在此次舞台上呈现《奏鸣曲》、《夜幕降临》等作品。他解释道：“虽然同是双人舞，《夜幕降临》是基于形式美、情感克制的作品，而《奏鸣曲》则是更接近直接而生动感官的作品。”此次舞台将以10名首席舞者出演的空前规模展开。朴世恩也将以《睡美人》、《胡桃夹子》等作品登台。“我刚入团时，人们对‘东亚裔舞者’的目光还颇为谨慎，但现在后辈们正以各自的色彩填满舞台，展现出鲜明的存在感。相信未来会有更多韩国舞者在巴黎、在世界绽放光彩。”（朴世恩）金泰彦记者、李智允记者 beborn@donga.com、leemail@donga.com