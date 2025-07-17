韩国30多岁群体“休息人口”逼近30万创历史新高

调查显示，上月既未工作也未进行求职活动的30多岁“休息人口”规模逼近30万人，创下历史最高纪录。分析认为，这反映出在国内制造业和建筑业就业持续低迷的情况下，年轻一代的劳动意愿下降趋势加剧。根据韩国统计厅16日发布的《6月雇佣动向》，上月就业人数为2909万人，较去年同期增加18.3万人（0.6%）。然而，持续至5月的月度就业人数连续5个月增长势头出现回落。月度就业人数增减幅度在去年12月因紧急戒严令影响录得负值（减少5.2万人）后，于今年1月（增加13.5万人）出现反弹。此后增幅逐月扩大，至5月（增加24.5万人），但上月增幅又回落至10万级别。这被解读为是就业两大支柱——制造业和建筑业景气持续低迷所致。上月制造业就业人数较去年同期减少8.3万人，连续12个月呈下降趋势。建筑业就业人数也减少9.7万人，连续14个月缩减。韩国企划财政部有关人士表示：“内需相关制造业的经营状况不佳，同时受常规风险影响，汽车制造业也呈现下滑态势。”由于优质工作岗位集中的行业就业低迷，20多岁、30多岁青年的劳动意愿下降趋势仍在持续。上月30多岁休息人口达29.5万人，较去年同期增加1万人，创下自2003年有相关统计以来6月份的历史最大规模。20多岁休息人口（39.6万人）也比去年增加1000人，达到自2020年6月（41.5万人）以来、时隔5年的最高值。韩国企划财政部有关人士表示：“将通过集中培育人工智能（AI）等新一代尖端产业及推动主力产业高度化，扩大韩国经济创造就业的潜力。”世宗=郑顺九记者 soon9@donga.com