韩国政府考虑进口30个月以上月龄的美国牛肉

据悉，韩国政府为了达成韩美关税协议，正在考虑废除对进口30个月月龄以上美国产牛肉的限制。因为，预计8月份的美国征收对等关税的时间所剩无几，该给美方的要给掉，才能顺利进行协商。主导关税谈判的产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九也表示：“农畜产品也要作出战略判断。”韩国政府人士14日解释说：“在与美国的关税谈判过程中，要求废除美国产牛肉30个月月龄限制规定的压力越来越大。对于我们来说，难以无条件地说不行。”美国总统特朗普当地时间本月7日致李在明总统的“关税信函”中，将原定于本月9日对韩国产进口产品征收25%对等关税的时间推迟到8月1日，并要求取消非关税壁垒。最具代表性的项目是“解除进口30个月月龄以上美国牛肉的禁令”。韩国自2008年疯牛病事件后，一直限制进口30个月以上的美国产牛肉至今。目前全世界对美国产牛肉适用月龄限制规定的国家只有韩国。据悉，美国以“因为韩国，维持月龄检疫制度需要很多费用”为由向韩国施压，要求废除月龄检疫制度。吕翰九当天也在政府世宗大厦会见记者，暗示正在讨论扩大美国农畜产品的进口。他强调：“农畜产品不仅与美国，与东南亚等任何国家进行自由贸易协定，也没有不痛苦的部分，在此过程中，我们的产业竞争力得到了加强。虽然要遵守敏感的部分，但不敏感的部分在谈判的大框架上肯定有需要考虑的部分。”世宗=郑顺九记者、世宗=金秀贤记者 soon9@donga.com、shkim@donga.com