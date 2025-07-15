“美联储大楼工程费用过高” 下届主席有力候选人哈西特要求罢免鲍威尔

白宫国家经济委员会主任凯文•哈西特（63岁）13日接受美国广播公司（ABC）新闻采访时表示，耗资25亿美元（3.45万亿韩元）的美联储（Fed）总部大楼工程费用过高，并称“如有正当理由，总统有权解职美联储主席杰罗姆•鲍威尔”。路透社等分析认为，在唐纳德•特朗普总统施压要求解职未按自己要求降息的美联储主席鲍威尔之际，哈西特主任也加入了这一行列。哈西特主任被视为下届美联储主席的有力候选人。他在当天的采访中主张：“（美联储大楼工程）是华盛顿历史上最昂贵的项目”，“超出初期估算25亿美元达7000万美元（966亿韩元）”。他还表示：“美联储有很多事情需要解释。”此前，美联储自2021年起一直在对华盛顿的两座大楼进行翻修工程。在被问及美联储大楼翻修费用能否成为解职鲍威尔主席的理由时，他说：“总统是否会这样做，取决于美联储如何回应白宫预算管理局局长拉塞尔•沃特（有关费用的）质询。”此前，沃特局长于10日致函鲍威尔主席称，“美联储正强行推进包含屋顶花园、人工瀑布、贵宾餐厅和大理石装饰等的豪华办公楼改造”，并表示将调查大楼翻修工程是否存在违法之处。沃特局长要求美联储在7个工作日内答复，有分析认为，特朗普总统此举是为在29日举行的联邦公开市场委员会（FOMC）会议前争取时间解职鲍威尔主席。美国政治专业媒体Axios等分析认为，特朗普总统因美联储未按其要求降息，遂以大楼工程费用问题为由，要求解职任期至明年5月的鲍威尔主席。特朗普总统此前一再向鲍威尔主席施压要求降息，并不吝使用“太迟先生（Mr. Too Late，指决策总是迟缓之人）”、“失败者（loser）”等尖锐批评言辞。2日，他还在自己的社交媒体（SNS）上分享了一篇质疑鲍威尔主席就美联储总部工程计划在国会作伪证的文章链接，并主张其“应立即辞职”。特朗普总统最近提及鲍威尔继任者时称“美联储主席候选人已缩小至2至3人”，也表现出“降温”姿态。哈西特主任与前美联储理事凯文•沃什（55岁）一同被提及为有力候选人。他在特朗普第一任期担任白宫经济顾问委员会主席期间，曾参与美中贸易战等，被视为特朗普在经济领域的核心亲信。今年初特朗普就任总统后，他正式就任国家经济委员会主任，并一直主导特朗普政府的关税战争。在利率政策方面，也评价称其与特朗普政府欲推行的低利率政策基调相符。安圭永记者 kyu0@donga.com