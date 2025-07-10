减免债务，靠“氧气呼吸器”维持生命的蚂蚁地狱



李在明总统在担任城南市长时期，为了帮助因债务而受苦的平民成立了“禧年银行”。这个名字取自《圣经》中每50年释放奴隶、免除债务的“禧年”。李在明4日与忠清地区民众见面时介绍此事时说：“在文明社会欠债到死是悲剧。”但韩国每隔5年就会迎来一次“负债禧年”。因为从卢泰愚政府到现政府，只要政权交替，一再实施了免除农户负债、信用赦免、免除长期滞纳等大规模债务减免政策。



禧年银行行长出身的李在明政府的出手是前所未有的。政府决定以113万名个体户等弱势群体为对象，一次性减免拖欠7年以上的5000万韩元以下的债务。另外，因新冠疫情遭受损失的10万名小商工人最多将滞纳本金降低90%。也就是说，将消除123万多名个人、个体户手中的22.6万亿韩元债务。支援生计受到威胁的弱势群体，帮助东山再起是政府应该做的事情。特别是要想让在应对疫情的过程中陷入债务泥潭的小个体户度过不景气的危机，一定程度的债务调整是不可避免的。



问题是，相比长期改善弱势群体的状况，历届政府一再实行的减免债务政策反而增加了“以债防债”的结构性危险。从收入下游20%的弱势群体的信用贷款额趋势来看，一再出现减免时暂时减少后再次增加的情况。据统计，过去救济对象中，有20%再次负债，沦落为信用不良者或债务不履行者。虽然上届政府出台了减免滞纳小商工、个体户债务的新出发基金，但在3家以上金融公司负债的低收入、低信用个体户在3年内激增了50%。



最重要的是，一次性债务减免难以解决因根深蒂固的供大于求成为“蚂蚁地狱”的个体户的根本问题。经过疫情，个体户在全体就业者中所占的比重虽然下降到20%以下，但与主要发达国家相比，仍然高出2-3倍。这是因为缺乏不错的工作岗位，从青年层到提前退休的“婴儿潮”一代大举投入生计型创业。在没有做好准备的情况下，仓促创业后，用债务支撑，最终被迫停业的人不计其数。每3名个体户中就有1名连月平均最低工资（每月210万韩元）都赚不到。如果第二次“婴儿潮”一代（1964-1974年出生）正式退休，情况肯定会更加严重。



放任这种结构性危机，一再为亏损个体户调整和减免债务，只会倾注国民税金增加“僵尸个体户”。有人担心，这会阻止有可能回生的小工商业者的资金余力，损害个体户生态界的持续可能性。更何况，李在明在4日的活动中还提到“追加减免”，这很有可能助长“扛着不还就行”的道德松懈。已经诚实偿还现政府提出的减免条件（拖欠7年以上，5000万韩元以下）债务的人达361万人，但他们感受到相当大的剥夺感。



政府应该制定严格标准，筛选出有债务减免前科的人等，将副作用最小化。同时，即使痛苦，也要尽快进行淘汰靠债务维持生计的边缘个体户的结构调整。帮助处于停业十字路口的个体户的根本处方，不是短期的债务救济，而是制定有秩序的出口，通过个性化职业教育、工作岗位介绍等打开就业机会。危机的个体户不能总是用减免债务的“氧气呼吸器”维持生命。

