“保护分娩制度”改变年轻妈妈心意 助其生下并养育孩子

自幼遭受家庭暴力的金某（18岁）辍学后，与短暂交往的一名20多岁男性意外怀上了孩子。得知怀孕事实的父母继续对金某施加语言暴力和身体暴力，孩子父亲的联系也中断了。虽然金某不想打掉孩子，但留下分娩记录以及独自抚养孩子对她来说也是巨大的负担。幸运的是，她了解到一项允许产妇匿名接受诊疗和分娩的“保护分娩制度”，并于最近生下了孩子。金某表示：“虽然很抱歉让孩子离开母亲的怀抱，但希望孩子能拥有比我更好的人生。”据保健福祉部9日确认，为预防新生儿遗弃和儿童忽视，去年7月实施的“危机妊娠保护分娩制度”在过去一年间，已保障了299名儿童安全诞生。截至今年6月，相关机构接受咨询后决定亲自抚养孩子的产妇有160名。其中107名选择了保护分娩，32名在办理出生登记后选择了送养。保健福祉部相关人士表示：“有19名原本希望保护分娩的产妇在接受咨询后改变了心意，决定亲自抚养孩子。”有观点指出，虽然保护分娩制度正在防止儿童遗弃以及不办理出生登记的“幽灵儿童”产生，但仍需要更根本性的对策来支援危机孕妇。南首尔大学儿童福利学系教授都美香强调：“应通过更积极的咨询和支持，帮助危机妊娠女性不放弃抚养子女。保护分娩制度不应被用作放弃抚养的手段。”朴星民 min@donga.com