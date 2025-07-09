甘博亚韩国寻梦 休赛期经营80美元上门洗车业务

“休赛期想过得充实些，也想赚点钱，所以决定开展洗车业务。”甘博亚（28岁•美国•照片）去年在美国职业棒球大联盟洛杉矶道奇队旗下3A级球队俄克拉荷马城结束赛季后，在脸书上发布“80美元上门洗车”的宣传单时这样写道。甘博亚今年也只出战了3A级联赛8场比赛，在19又1/3局投球中，未取得胜场，吞下2场败绩，自责分率为4.19。自然也未获得升上大联盟的机会。随后他与韩国职业棒球联赛乐天巨人队签约，跨越太平洋而来。甘博亚是首次离开美国，护照也是这次才首次办理。乐天巨人队因过去四个赛季担任球队头号先发投手的“左撇子击球手克星”班兹（30岁）肩膀受伤，紧急签下了甘博亚。5月27日在大邱对阵三星狮队的韩国联赛首秀中，甘博亚在4又2/3局投球中失4分，经历严苛洗礼。但失误一次足矣。6月，他在5场比赛中自责分率低至1.72，豪取5战全胜的傲人战绩，面貌焕然一新。8日公布的韩国职业棒球6月最有价值球员（MVP）也由甘博亚摘得。他在记者团投票的35票中获得30票（85.7%），在球迷投票的42万9664票中获得10万5152票（24.5%）。赛季中途加盟的外籍投手当选月度MVP，是自2023年8月KT巫师队奎瓦斯之后，时隔1年10个月由甘博亚再度获得。甘博亚在2日社稷球场对阵LG双子队的比赛中，还投出了时速158公里的快速球，刷新了韩国职业棒球左投手的最快球速纪录。甘博亚不仅过得充实，也赚到了一些钱。当选6月MVP的甘博亚预计将获得300万韩元奖金和奖杯。任寶美 bom@donga.com