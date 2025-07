BLACKPINK以“完整阵容”回归 时隔两年八个月携新曲亮相

“跳起来!”女子组合BLACKPINK(粉墨)于5日和6日在京畿道高阳市高阳综合运动场,拉开了其世界巡回演唱会“DEADLINE”的序幕。此次演唱会上,组合以完整阵容公开了新曲《JUMP》,观众们被其强烈的、极具中毒性的副歌吸引,配合着“跳起来”的歌词,仿佛置身俱乐部般尽情跳跃。象征粉丝团“BLINK”的粉色锤形应援棒齐刷刷点亮并挥舞。BLACKPINK此次公开的《JUMP》,是继2022年发行第二张正规专辑后,组合时隔两年八个月推出的新作,堪称一次出其不意的强力出击。它既非像出道曲《口哨(WHISTLE)》和《玩火(BOOMBAYAH)》那样以精致嘻哈为基础,也非像展现K-POP特有“刀群舞”的《Pink Venom》那样的歌曲,更不是像《像最后一样(AS IF IT'S YOUR LAST)》那样活泼的曲风。这首歌以令人联想到西部牛仔的节奏开场,逐渐融入强烈的电子舞曲(EDM)音效,展现出独特魅力。正如BLACKPINK一贯打破大众预期、展现多彩面貌一样,这首新曲也让人感受到她们未来将继续展示新色彩的决心宣言。BLACKPINK于2023年12月仅与YG娱乐公司续签了组合活动合约,成员们各自寻找所属社并专注于个人活动。因此,部分舆论曾担忧“以完整阵容推出新曲恐怕不易”。然而,BLACKPINK通过此次演出充分展现了“各自精彩,合体更强”的魅力,彻底消除了此类担忧。BLACKPINK此次演出作为首个在高阳综合运动场开唱的K-POP女子组合,两天共动员了该场馆史上最多的7万8000名观众。预计在接下来的世界巡演中,其“K-POP招牌女子组合”的地位将得到进一步巩固。当天,成员们以一声响亮的“What's up,Korea!”(韩国,你们好!)开场,接连不断地献上《Kill This Love》、《How You Like That》、《玩火》等热门歌曲串烧,瞬间点燃现场气氛。配合强烈的乐队伴奏,她们呈现了连呼吸声都清晰可闻的现场演唱,令观众的欢呼声达到顶点。成员们各自准备的个人舞台,充分展现了她们追求的音乐方向。金智秀在纷飞的花瓣中,凭借《Earthquake》和《Your Love》演绎了梦幻美感;LISA通过《New Woman》和《Rockstar》展示了强烈的舞台表演;金智妮轻松驾驭了《Mantra》和《like JENNIE》中的快速说唱;朴彩英则仿佛强调唱作人概念般,配合吉他演奏演唱了《3AM》,随后又以热门歌曲《公寓(APT.)》将现场气氛推向高潮,宛如大型“练歌房”。BLACKPINK以此次韩国演出为起点,将陆续在美国洛杉矶、芝加哥,加拿大多伦多,法国巴黎等16个城市举行共计31场的世界巡回演唱会。高阳=史智媛记者 4g1@donga.com