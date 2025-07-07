美对等关税暂缓期明天结束……继吕翰九之后，魏圣洛也将前往华盛顿

在美国特朗普政府设定的对等关税暂缓期于8日结束之前，韩国国家安保室长魏圣洛6日前往美国。继产业通商资源部通商交涉本部长吕汉翰九之后，贸易和安全负责人都访问美国，展开了全力应对。据悉，魏圣洛将与最近取消访韩日程的白宫国家安全事务助理、国务卿鲁比奥会面，就延长对等关税暂缓期限和韩美首脑会谈日程等问题进行讨论。魏圣洛当天通过仁川国际机场前往美国，计划到8日为止在华盛顿停留三天，与美国政府高层人士讨论关税及安保悬案等韩美首脑会谈日程。魏圣洛在启程前接受记者采访时表示：“谈判局面正在进入重要阶段，为了增加与美国的关系，决定访美。”他表示：“（韩美首脑会谈）也是诸多悬案之一。正在推进与我的对手进行会谈。”这意味着，将通过与兼任白宫国家安全事务助理的鲁比奥的会晤，从韩美总统助理的层面讨论贸易问题。据悉，他与特朗普的见面尚不明朗。在此之前出国的吕翰九当地时间5日会见美国贸易代表部代表格里尔，讨论了延长对等关税暂缓期限的问题。吕翰九在会晤之前会见记者时表示：“延长对等关税的暂缓期和早日达成韩美间贸易大框架等所有可能性都存在。将把关税谈判和4-5年中长期的韩美产业及技术合作等全部捆绑在一起，以正和（positive sum）进行谈判。”此外，特朗普当地时间4日表示：“已经签署12份左右的关税书信，将于周一（7日）发送。”对于关税信函，他表示，“金额、关税率、内容都会有所不同”，但没有公开信函对象国。分析认为，特朗普此举意在周末提高对各国的施压力度，进行最终谈判，然后在8日之前作出最终决定。尹多彬记者、华盛顿=常驻记者申镇宇 empty@donga.com、niceshin@donga.com