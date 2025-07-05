内乱特检，传唤李周浩……瞄准戒严国务会议

正在调查去年12月3日紧急戒严事件的内乱特别检查组4日传唤教育部长李周浩进行了调查。6月28日，特检对尹锡悦前总统进行第一次调查，随后接连调查了尹锡悦政府的国务委员。特检内外有分析认为，预定于5日进行的第二次调查将会高强度进行。当天下午1时50分左右，李周浩来到内乱特检办公室——首尔瑞草区首尔高等检察厅。据悉，特检以李周浩为对象，调查了去年12月3日没有参加宣布紧急戒严的国务会议的背景及参加12月4日解除戒严国务会议的背景和经过等。特检对尹锡悦适用滥用职权妨碍行使权利、侵犯国务委员享有的戒严审议权的嫌疑，正在进行调查。特检的方针是传唤全体时任国务委员进行调查。特检当天还传唤调查了前总统警卫处处长朴钟俊。据悉，特检以朴钟俊为对象，调查了今年1月高级公职人员犯罪调查处（公调处）执行对尹锡悦的逮捕令过程中进行妨碍的嫌疑等。据悉，特检还追究了戒严后前国家情报院第一次长洪壮源等人的保密电话信息被删除的原委等。正在调查海军陆战队上等兵蔡某殉职事件的外部施压疑惑的特检当天表示：“从下周开始，将正式展开对所谓‘VIP激怒说’的调查。”“VIP激怒说”指的是，尹锡悦总统在接到海军陆战队调查团蔡上等兵的初期调查结果报告后，大为震怒，称“如果因为这样的事情处罚师长，谁能当师长”，之后又搁置了移交警察的疑案。对此，蔡上等兵特检组计划7日传唤前海军陆战队司令金桂焕进行调查，还决定近期内面对面调查参加震怒的总统所主持的首席秘书会议的人员。正在调查尹锡悦夫人金建希相关疑惑的金建希特检组3日就操控三富土建股价一事展开大规模扣押搜查，当天又传唤三富土建有关人士进行调查，加快了调查速度。崔美松记者、具民基记者 cms@donga.com、koo@donga.com