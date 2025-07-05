一名朝鲜男子穿越非军事区南下……韩国军人“我们来领路”，控制住人

一名朝鲜男子3日越过中西部战线非军事区军事分界线，被韩国军人控制。这是李在明政府上台后朝鲜居民首次穿越分界线南下。据韩国联合参谋本部4日透露，3日凌晨三四点钟时分，韩国军方热成像监视设备捕捉到了一名朝鲜男子越过中西部前线军事分界线附近河流。据称，此人在1米水深的浅河中最大限度地降低身体，观察左右向南移动。联参本部人士表示：“白天几乎不动弹，直到晚上才行动。有时身体被树林地区遮挡，看不到其移动情况。”韩国军方当天夜间投入由武装兵力组成的作战组，开始了诱导行动。作战组接近至相距100米时，朝鲜男子发现相关动静，问“是谁”，作战组长（中士）说，“我们是韩国国军。我们会安全地领路”，带着他离开了非军事区。诱导行动直到3日晚12时才结束。从最初发现到最终掌控，用了20个小时左右。该男子称自己是平民，并处于非武装状态。从这名男子主动来到军事分界线一带、乖乖听从韩国军队南下指示这一点来看，可以推测他是自愿离开朝鲜的。韩国军方人士表示：“相关机构将对详细的南下过程和归顺意向等进行调查。”这是自去年8月以来，朝鲜居民首次经由军事分界线南下。当时是一名朝鲜军人沿着东部战线的东海线开阔地越过军事分界线投奔韩国。与当时相比，包括埋设地雷和设置屏障等，朝鲜的对韩断绝工作有了新的进展。朝鲜最近向管辖非军事区的联合国军司令部通报了重启非军事区内的对韩断绝工作，并投入最多1000多名人员进行设置屏障、埋设地雷等工作。联参本部表示：“此次朝鲜男子越境的地区是没有进行这种作业的地方。不过，也有未确认的地雷，而且是树木茂盛、难以行走的地区。”总统室发言人姜由桢当天下午在新闻发布会上表示：“李在明总统从国家安保室长魏圣洛和秘书室长姜勋植那里接到了有关控制（朝鲜男性）人身的详细报告。”此外，目前政府已经掌控了3月和5月在海上漂流时获救的6名朝鲜居民，他们均表示希望返回朝鲜，因此推进了遣返工作，但没有得到朝鲜的回应。尹相虎军事记者、朴勋相记者 ysh1005@donga.com、tigermask@donga.com