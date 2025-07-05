父母外出家中失火 幼龄姐妹双双遇难



2日晚，釜山机张郡一公寓发生火灾，一对8岁和6岁的姐妹在父母外出期间不幸身亡。据推测，火源可能来自父母外出时未关闭的空调周围的多功能插座（排插）。距离上月24日釜山镇区某公寓内，因父母凌晨外出做清洁工作而独留家中的10岁和7岁姐妹遇难尚不足十天，釜山再次发生类似惨剧。邻居居民表示：“想到孩子们在火海中寻找出口无助挣扎的样子，心如刀绞。”



据悉，此次遇难的姐妹平时在父母经营的炸鸡店附属房间学习，晚上8时与母亲一同回家，父亲则留在店里工作至午夜时分。事发当天，夫妇二人比平时提早关店回家后再次外出。人们通常认为家是最安全的地方，但儿童安全事故中有一半发生在家庭内部。尤其当缺乏监护人时，事故极易导致人员伤亡。今年2月，仁川某别墅也发生过一起悲剧：父母因需进行肾脏透析治疗和餐馆工作离家期间，一名12岁女童因火灾丧生。



子女未满12岁的家庭虽可申请政府提供的儿童照护服务，但因申请后需平均等待一个月之久，服务门槛过高。特别是针对夜间、凌晨、周末等照护薄弱时段提供的紧急照护服务，因人手短缺，申请十次中约有四次无法成功，利用率极低。随着双职工家庭增加，以低收入群体为中心，被独自留在家中的儿童数量亦呈上升趋势。亟需构建覆盖全时段、以社区为基础的紧密照护网络，杜绝照护空白。



目睹釜山接连发生的悲剧性事故，令人再次痛感将儿童独自留在家中是何等危险。美国、英国、加拿大等其他发达国家规定，将未满12至16岁的儿童在无监护人状态下独自留在家中将受严惩。韩国虽设有类似法规，但未明确限定年龄，相关法律条文亦显模糊。为谋生计不得不将年幼子女留在家中的父母的心情不难理解。然而，全社会是否弥漫着“将孩子单独留在家中无妨”的麻痹意识，值得我们深刻反思。

