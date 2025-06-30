李在明拟7月第四周访美 韩美正协调首脑会谈日程

据悉，韩国和美国正以7月21日当周（当地时间）为目标，协调李在明总统访美并与唐纳德•特朗普总统举行首次首脑会谈的时间。预计韩美首脑会谈将讨论的关税谈判和增加国防支出等问题的实务磋商也将提速。29日，据执政圈消息，李在明总统访问美国并与特朗普总统举行首脑会谈的时间点以7月21日当周最为可能。外交消息人士表示：“据我所知，正在准备于美国7月21日开始的当周举行韩美首脑会谈。”政府相关人士称：“虽然日程仍在协调中，但方向是在7月底前举行。”据悉，韩国和美国已就应尽快促成李在明总统与特朗普总统的面对面首脑会谈达成共识。美国国务卿兼总统国家安全事务助理马克•卢比奥很可能将于下月10日前后访问韩国，出席在马来西亚举行的东盟地区论坛（ARF）部长级会议，并正式邀请李在明总统访美。此前，美国驻韩国大使馆临时代办约瑟夫•尹表示：“我认为不久将邀请李在明总统前往华盛顿举行首脑会谈。”韩美原本计划在17日的七国集团（G7）首脑会议和24日的北大西洋公约组织（NATO•北约）首脑会议期间推进首脑会谈，但因特朗普总统提前回国以及中东战争扩大的担忧而推迟。若韩美首脑会谈得以举行，美国对韩国互征的关税及增加国防支出等预计将成为核心议题。赴美进行通商谈判的韩国产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九27日表示：“新政府将韩美谈判视为最优先事项之一。我们已向美方充分说明了从现在起我们已准备好加速谈判的意愿。”朴訓祥 tigermask@donga.com