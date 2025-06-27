李在明说“经济重在时机，希望迅速通过补充预算”……面对民生问题，不应有朝野之分



李在明总统在就任22天后的昨天在国会施政演说中表示，“有句格言说经济重在时机，现在正是时机”，希望朝野尽快通过补充预算案。他表示，“面对经济危机，政府放手一搏，一味坚持紧缩是不负责任的袖手旁观”，强调为发放恢复民生消费券、减免小工商业者负债等，急需处理30.5万亿韩元的补充预算案。在内忧外患的危机中，韩国经济在第一季度获得了-0.2%的负增长惨淡成绩单。这种情况下，为了恢复正在熄灭的经济火种，现在比任何时候都更需要超越党派的合作。从这一点来看，李在明的施政演说和在野党对此的反应备受关注。



每次总统访问国会时，在野党议员们都会发出嘘声或举牌示威。李在明在演讲结束后首先向国民力量党议员们走去，随后国民力量党议员们起立，李在明与40多名议员握手致意。首先，双方没有进行不必要的情绪斗争，而是互相具备了最起码的礼仪，从这一点来看，可以说是一件值得庆幸的事情。



尽管如此，难以认为朝野处理补充预算案会一帆风顺。李在明演讲结束后，国民力量党立即指责称，向全体国民发放消费券是“借债发放的当选酬谢”，是民粹主义。但这么说的国民力量党在竞选时也曾承诺追补30万亿韩元，第一次补充预算时也强调“补充预算正当其时”。李在明要求在野党可以就补充预算项目提出意见，因此朝野需要通过协商进行完善。



为此，首先需要克服的障碍是围绕审查补充预算案的预算决算委员长及法司委员长等5个空缺的国会常任委员长的分配问题，目前朝野意见对立。据悉，由于双方的立场呈平行线，执政党的立场是，哪怕是今天也可以召开全体会议，强行处理预算决算委员会等部分委员长的选举。如果这样，朝野将再次走向对立，对补充预算的处理也会产生影响。



在低于1%的增长率预测中，无论是出口、消费还是投资全部低迷，，要想度过危机，作为缓解经济干旱的引水，补充预算是不可避免的选择。执政党应该克制单方面独断专行，最大限度地接受在野党的合理要求，在野党不应该过分纠缠于细枝末节的分歧，而是应该从补充预算必要性的大局观点出发寻找切入点。在经济和民生面前，没有朝野之分。在国家危机面前，应该暂时停止政治斗争，发挥政治能力，以免补充预算错失时机。

