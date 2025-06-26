“公开地面塌陷地图”，国会着手立法

据悉，政府为预防地面塌陷事故，投入近800亿韩元制作地图资料，但遗漏了过去地面塌陷历史等核心要素。首尔市、釜山市等制定的地陷地图也没有体现地下水、地下埋设结构物等重要变数。再加上没有向市民公开资料，因此有人指出，对于预防地面塌陷实际一无用处。国土交通部以2014年首尔市松坡区发生大型地面塌陷为契机，投资785亿韩元制作了“地下空间综合地图”。《东亚日报》重要题材报道组采访结果显示，从今年1月到5月，该资料的使用次数为403次，每天只有约2次。国土部只向地下开发事业单位等得到批准的部分人公开资料，并没有向普通市民公开。全国大型地面塌陷密集度最高的釜山市也制定了“地面塌陷危险地图”，但并未公开。从2018年起到上个月为止，全国35起大型地面塌陷中，有7起发生在釜山。首尔市虽然也制定了“地面塌陷安全地图”，但仍坚持不公开的方针。地面塌陷事故导致人员伤亡后，国会接连提出了相关法案。共同民主党议员安泰俊25日提议修改《地下安全管理特别法》，其内容为，市道知事应该制作并公开地面塌陷安全地图。该党议员尹钟君24日提议《地下安全管理特别法》修改案，规定政府可以向地方自治团体长下达措施，如果不履行，将被处以2年以下有期徒刑或2000万韩元以下的罚款。该党议员黄明善提出《国家空间信息基本法》修订案，内容为“地方自治团体长应努力公开保护国民生命、身体、财产所需的空间信息”。要求公开透明资料的呼声也越来越高。釜山市民团体健康社会福利连带的事务处长李成汉（音）指出：“应该精密制作市民最想知道的地下安全地图，并如实告知。”进步党要求首尔市公开地面塌陷安全地图。韩国建设技术研究院高级研究委员崔昌浩（音）指出：“有必要制作并分发将市中心划分为安全地区和危险地区的地面塌陷地图。”