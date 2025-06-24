韩华队金书贤创全明星赛历史最高票纪录 人气飙升

“书贤不败”金书贤（韩华队•21岁）刷新了韩国职业棒球全明星赛球迷投票历史最高得票纪录。这对时隔13年在大本营大田市举办全明星赛的韩华队而言可谓双喜临门。韩国棒球委员会（KBO）23日公布今年全明星赛“最佳12人”名单。比赛将于下月12日在大田韩华生命老鹰公园球场举行，共享队（斗山•乐天•三星•KT•SSG）与梦想队（起亚•韩华•KIA•LG•NC）阵容名单经球迷投票（70%）和球员投票（30%）综合评定产生。金书贤在2日至22日进行的球迷投票中以171万7766票，时隔十年打破了“狮子王”李承烨（三星队•49岁）在2015年创下的153万47票纪录。韩华队球员上次在球迷票选中夺魁是2016年的李容圭（现起亚队•40岁），距今已有九年。金书贤另获球员票220张，以总分54.19分入选共享队终结投手阵容。今年是金书贤职业生涯第三年，他首度担纲终结投手，凭借逼近时速160公里的快速球，截至22日已在37场比赛中取得1胜1败1中继18救援、自责分率1.51的佳绩。按当日数据统计，他是达成10次以上救援的投手中自责分率最低的球员。团队自责分率榜首（3.41）的韩华队包揽共享队投手部门三个席位：费尔塞（31岁）入选先发投手，朴相原（31岁）跻身中继投手。该队外籍击球员弗洛里亚尔（28岁）同时入选外野手“最佳12人”。球员票最高得主（241票）属于三星队的一垒手迪亚兹（29岁）。截至当日，其打击率0.299，轰出27支本垒打，贡献79分打点。本垒打数领先第二名奥斯汀（LG队•32岁•19支）8支，打点数超出第二名雷耶斯（乐天队•31岁•59打点）20分，两项数据均居联盟首位。竞争最激烈的是共享队指定击球手位置。去年全明星赛MVP崔炯宇（42岁）以32.98分险胜文炫彬（韩华队•21岁•32.71分），0.27分的微弱优势刷新野手最高龄入选纪录。三星队的姜珉镐（40岁）以总分43.41分入选梦想队捕手阵容，与梁埈赫（56岁•退役）、金贤洙（LG队•37岁）共同保持全明星赛最多入选纪录（15次）。若金贤洙获教练推荐入选，则将刷新纪录。共享队主帅李凡浩（KIA队）与梦想队主帅朴镇万（三星队）将各自推选13名球员，共计26人的推荐名单将于后续公布。按球队统计，乐天队以6人入选成为“最佳12人”最大赢家。该队二垒手高承敏（25岁）、游击手全珉载（26岁）、外野手雷耶斯均为首度入选全明星。三星队（5人）、韩华队（4人）分列其后。斗山队、起亚队、KT队则无人入选。姜泓求 windup@donga.com