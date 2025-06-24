革命的权威 [林容汉的战争史]



以色列和哈马斯战争开始时，很多人预测如果伊朗介入，以色列将陷入困境。这是出于对伊朗军事力量的过分信任。但随着以色列打击亲伊朗武装组织真主党，伊朗是“纸老虎”的事实浮出水面，从一开始就出现了此次伊朗-以色列战争的准确预测。



正确的预测会产生正确的判断。这样看来，不禁令人好奇。以前不知道伊朗的军事力量吗？伊朗如果想介入叙利亚，必须驾驶F-14战斗机和不如它的机型，将以色列的F-35驱逐出上空。这是《碟中谍》系列中汤姆·克鲁斯才有可能的设定。除此之外，伊朗军事力量的客观指标也随处可见。



就在去年，伊朗革命政府还没有立即崩溃，但其权威也不如从前了。这在2022年反对头巾的抗议活动中已经显现出来。历史上所有革命政府的特性上，一旦面临危机，就会更加僵硬，加强对原则和名分的执着和虚张声势。这就是以色列攻打真主党和两国首次发生冲突时伊朗强硬应对的背景。



伊朗与以色列的军事实力差距暴露后，伊朗对核的执着迅速增强，并致力于完成核武器。从革命政府的观点来看，说革命的持续取决于核武装也不为过。对此，伊朗效仿朝鲜的成功做法，采取了拖延与美国核谈判以争取时间的战略。



伊朗政府必须在美国和以色列的强攻，特别是美国总统特朗普使用“无条件投降”的施压下，表现出绝不屈服的意志。理念革命会提出强有力的名分。然后被束缚在那里。这是历史无数次的教训。

