政府一直回避的“地面塌陷”地图亮相……只有了解危险才能防止危险



一项调查结果显示，首尔一半左右的地面塌陷安全度在5个等级中属于安全度较低的4级和5级。《东亚日报》Hero Contents组在最近3个月里，在韩国地下安全协会所属的12名专家的帮助下，制作了《首尔市地面塌陷安全地图》，结果显示，首尔总面积（605平方公里）的一半以上的303平方公里、426个行政洞的一半即208个被列为4级或5级。这是首尔市在自行制作地面塌陷地图后不予公开的情况下，民间制作并公开的第一张地面塌陷地图。



此次地面塌陷安全地图是以安全协会所属专家和影响地面塌陷的地基、地下水、地铁、地面沉降事故历史、老旧建筑分布等5个资料为基础，分析各洞地面塌陷的危险度后制作的。国内外研究结果表明，地面塌陷主要发生在地基松软的水边或地下结构物工程后没有填满土地的地区，此次调查结果也与此相符。永登浦区汝矣洞和江南区三成一洞等汉江周边和大规模挖掘工地附近的安全度为4级或5级的地区比较集中。过去因地面塌陷事故造成人员伤亡或发生大型地面塌陷的地方都是在此次调查中分为4级或5级的地区。



2014年首尔市松坡区发生地面塌陷事故后，随着大大小小的地面塌陷现象接连发生，人们对地面塌陷危险地图的关注度越来越高，但政府从未提供过值得信赖的信息。国土交通部投入800亿韩元构建的“地下空间综合地图”是缺少地面沉降历史纪录等核心信息的空洞地图。首尔市也在去年8月西大门区延禧洞地面塌陷事故后制作了将地面塌陷危险度分为5个等级的地图，但以“一旦公开可能引起不必要的误会和不安”为由拒绝公开。



但是，地面塌陷安全度低并不意味着地面马上就会塌陷。而是说，越是安全度低的地区，在进行挖掘工程时，如果安全措施不足，地面沉降的危险就越高，因此越要严格管理。不公开地图不就是为了逃避地下工程管理不善的责任吗？地面塌陷是基础设施越复杂和老化、发生可能性就越高的城市灾难。特别是已经没有可开发地方而深入地下空间的首尔，有必要进行彻底的应对。应该透明地公开地面塌陷相关信息，作为提高地下工程管理监督责任性的契机。

