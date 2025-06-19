700万工作老人的时代……同为老人各有不同



两年前退休的A某从今年初开始驾驶个人出租车。他从决心开个人出租车到抓住方向盘花费了一年半的时间。如果想接受其他个人出租车司机转让的营业执照，就必须接受培训，正如“像彩票一样艰难”的话一样，申请者蜂拥而至，从接受培训开始，每次都一无所获。倒也不是马上要靠它赚钱，他一边等待，一边把之前迟迟未干的事情做了一遍。他说：“如果不干活成为日常生活，一天太漫长了。想工作的时候就出来工作，挣的也不错，我喜欢这份工作。”



像A某一样超过法定退休年龄60岁还在工作的人首次超过了700万人。上个月60岁以上的就业者为704.9万名，创下了历史最高纪录。这比4年前增加了近150万名，是20多岁就业人数的两倍。这也意味着60岁以上人口中就业者比率的雇佣率达到48.3%，60岁以上的人中有近一半在工作。



他们参加工作的原因各不相同。不过，从统计来看，工作原因也与以前稍有不同。统计厅每年都会以55-79岁为对象，询问今后是否想工作，其原因是什么。在这一调查中，作为想工作的原因，选择“补贴生活费”的人所占比重从2021年起每年都在减少，而回答“工作的乐趣”的比重正在持续增加。选择“维持健康”和“因为无聊”的人也越来越多。



为了工作的乐趣和健康而工作的老人势必会持续增加。接近1000万名的“第二次婴儿潮”（1964-1974年出生）正式进入六旬，而他们与上一代截然不同。大韩商工会议所在去年提交的报告中分析称，“最近的高龄人力与上一代不同，高熟练、高学历者比重较高”，“高龄人力中大学毕业以上的比重在过去10年间上升了约10个百分点”。



现场还传来了将对刚刚加入老人队伍的高学历人力进行针对性就业支援的声音。但是想要成为现实，还差得远。只要查看工作岗位支援中心的“提供量身定做型支援”公告，就会发现入眼的只有看似与学历无关的项目。如果是接受在大型超市销售葡萄酒或健康功能食品、徒步送货所需的教育，并不一定需要大学毕业证和工作经历。



事实上，一直以来，人们普遍认为老人工作岗位事业是生计补助或社会关怀。今后，事业的核心也应该是对为了补充生活费而陷入不稳定、恶劣的工作环境的老人的支援。不过，现在到了应该考虑对不是因为生计而是其他原因叩击职场大门的老人提供支援的时候了。3年前，韩国政府一名高级官员也曾表示：“韩国老人没有想象中那么穷。”也就是说，如果考虑到房地产等资产，可能会有所不同。出生越晚的老人，贫困问题也越少。现在，如果用“老人”这个单词来概括，老人的面貌已变得多种多样。

