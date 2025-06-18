如果不想重演“民政首席残酷史”



在往届政府中出任部长级官员的A某就自己接受的两次人事考察表示：“一次是就像无论如何都不行一样，不断有人提出尖锐的问题，但之后只提出了非常柔和的问题。”他的意思是，在进行高层公务员人事考察时，总统民政首席秘书室通常会询问超过200种的问题超过1个小时，但两次考察的语气完全不同。据说，第一次进行人事考察时，错误的信息传到了总统的耳朵里。但在误会消除后，A某经过第二次人事考察，被提名为部长级官员候选人，并顺利通过了人事听证会。也就是说，根据民政首席秘书和秘书室长等青瓦台幕僚团对人事安排的肯定和否定中选择哪个方向，考察的刀刃锋利程度也会有所不同。



在此次任命前民政首席秘书吴桄洙的过程中，也有可能发生了类似事情。李在明总统有意任命自己的司法研修院同期吴桄洙，在议员们以特殊调查部检察官出身等为由反对说“不合适”后，还亲自出面说服。很多人分析说，在总统表明意向的情况下，总统室不可能对吴桄洙进行仔细的考察。继房地产借名管理之后，又出现了15亿韩元的借名贷款疑惑，吴桄洙最终表明了辞意。总统室在吴桄洙的考察过程中，对于是否事先知道有问题的疑惑等问题，也没有做出明确的回答。



随着李在明政府的第一位民政首席在任命5天后落马，“民政首席秘书残酷史”也再次被提及。文在寅政府时期民政首席的任期已经结束，但在被提名为法务部长官候选人后因子女入学考试“开后门”和私募基金疑惑等引起争议的前祖国革新党代表曹国、最终没有处理江南多套住宅而辞职的前首席秘书金祚远、因与法务部长就检察机关高层干部人事问题发生矛盾而辞职的前首席秘书申铉秀、因儿子的入职申请书争议而辞职的前首席秘书金镇国等，就是代表性的例子。尹锡悦政府上台后干脆废除了民政首席秘书职务，但恢复后任命的前民政首席官金珠贤连宣布紧急戒严的法律讨论都没有进行，作为内乱嫌疑嫌疑人正在接受调查。朴槿惠政府时期，禹柄宇前首席也因非法稽查等滥用职权嫌疑被判有罪。



民政首席秘书总管检察、警察、国税厅等权力机关，不仅负责司政功能，还负责公职纲纪和人事考察等，是所谓的“站在刀刃上的位置”。虽然能对总统的决策过程产生主要影响，但如果行使权力不当，自己也很容易受到伤害。实际上，历代民政首席秘书未能满足职务要求的高道德性或因矛盾调节能力不足、滥用权限等，付出了很大的代价。



在宣布接受吴桄洙辞呈时，总统室表示：“将选拔深入理解李总统的司法改革意志和国政哲学的人士，尽快任命下任民政首席秘书。”但是，民政首席秘书的候选人需要高度的道德和力量，最重要的是在总统的决定中起到“红队”作用的果断性格和信念。如果被包装成私人姻缘或“国政哲学”的“意气相投人士”再次得到任命，民政首席秘书的残酷史在李在明政府中可能会重演。

