英国国防情报局：“乌克兰战争中有6000名朝鲜军人死伤……死因是徒步冲锋”

英国国防情报局15日推算，派往俄罗斯的朝鲜军死伤人数很有可能超过6000人。英国国防部当天在X上发布的报告中表示：“在俄罗斯库尔斯克州针对乌克兰军队展开战斗作战的朝鲜军死伤者很有可能超过6000人，这超过了部署在库尔斯克的约1.1万名朝鲜兵力的一半。”韩国联合参谋本部3月曾表示，去年向俄罗斯派遣的约1.1万名朝鲜军人中，约有4000人死亡或受伤，朝鲜今年1至2月又增派了3000多人。对于朝鲜军人遭受巨大损失的原因，英国国防情报局解释说：“几乎可以肯定，主要原因是非常消耗性的大规模徒步突击。”英国国防情报局在某一事件属实的概率为80%-90%时正式使用“可能性非常高”，在95%-100%时使用“几乎确定”的表述。报告还对俄罗斯国家安全委员会秘书绍伊古6月4日对朝鲜的访问进行了评估。绍伊古3月访问平壤，转交了俄罗斯总统普京的亲笔信，本月4日再次会见朝 鲜国务委员长金正恩，讨论了库尔斯克地区的重建前景和两国间的战略合作方案等。英国国防情报局推测说：“他很有可能就朝鲜对俄罗斯非法入侵乌克兰的支持问题起到了核心交涉负责人的作用。”此外，英国国防情报局还说：“到目前为止，朝鲜的行动仅限于库尔斯克。为了支援俄罗斯军队，向国际上认为是乌克兰领土的地区派兵的所有决定，几乎肯定都需要普京总统和金正恩的批准。”乌克兰去年8月在西南边境库尔斯克发动地面战，俄罗斯在朝鲜军队的帮助下，为夺回该地区展开了作战。俄罗斯继4月正式承认朝鲜派兵后，上月又主张“彻底解放了库尔斯克”。洪禎秀 hong@donga.com