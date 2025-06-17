关税战争后的首次七国峰会……特朗普预告强硬施压

七国集团（G7）峰会当地时间15日在加拿大卡纳斯基斯开幕。这是美国总统特朗普重返白宫后首次出席的多边外交舞台。由于以色列和伊朗的武力冲突，国际油价和汇率动荡等，在全球复合危机中举行的七国峰会将成为全球关税战争的转折点。距离对等关税暂缓执行到期还有3周，特朗普预告了关税强攻。在人们担心此次峰会演变成“美国对六国”的对决格局的情况下，李在明在与特朗普的首次面对面中，面临着解决关税和重新调整驻韩美军等复杂问题的课题。特朗普15日为出席七国峰会走出白宫时，被问到“是否计划在七国峰会上宣布贸易协定”时表示：“我们要做的就是致函，‘这是你们应该支付的金额。’”不过他同时表示：“我认为可以达成一些新的贸易协议。”他警告称，将按原计划征收下月8日到期的对等关税，并向英国、加拿大、日本等与美国进行最后贸易谈判的国家施压。此前，白宫高级官员就七国峰会的目标表示：“特朗普总统希望在包括使美国的贸易关系公正互惠在内的多个领域取得进展。”有人担心，特朗普有可能重演就钢铁、铝关税等问题与前德国总理默克尔等发生强烈冲突的2018年七国峰会。美国政治专门媒体《政客》报道说：“忘记七国集团吧。现在是六国与特朗普的对决。如果不出现外交奇迹，这次也不会发表联合声明。”李在明16日在京畿城南市首尔机场飞往加拿大，通过七国峰会首次登上外交舞台。预计李在明将与特朗普等出席峰会的主要国家首脑举行双边会谈。据悉，关税将成为李在明和特朗普会谈的核心议题。不过，韩国政府人士表示：“将集中讨论通过实务协商加快关税协商达成妥协的原则性讨论。预计很难在第一次见面时要求延长关税缓期期限。”卡尔加里=朴勋相记者、华盛顿=常驻记者申镇宇 tigermask@donga.com、niceshin@donga.com