日方：“过去的协议不要后退”VS 韩总统室：“有很多共识”

日本首相石破茂的核心亲信长岛昭久为参加韩日邦交正常化60周年纪念活动而访韩，16日就韩日间历史问题提出了“最大限度地尊重过去达成的协议，不要后退”等内容的“三大原则”。韩国总统室表示：“就应对历史问题达成了很多共识。”韩日就经济、安保等合作领域和历史问题分离处理的所谓“双轨”接近法达成了一致意见。石破茂的亲信、负责国家安全保障的首相特别助理长岛昭久当天在韩国外交协会和崔钟贤学术院主办的特别演讲中，就历史问题提出了三大原则：不要被短期利害得失所束缚△最大限度地尊重政府谈话等过去的协议和不要后退△鼓起勇气说服两国国民。这是李在明就任总统后日本高层人士首次访韩。长岛昭久当天还与国务总理候选人金民锡、国家安保室长魏圣洛进行了连锁会晤。总统室高层人士表示：“没有说是‘三大原则’，但据我所知，双方就如何对待历史问题交换了意见。有很多共识。”李在明计划在加拿大举行的七国集团（G7）峰会上与石破茂举行会谈，讨论加强韩日未来合作关系的方案。李在明当天在发给日本驻韩大使馆主办的韩日邦交正常化60周年纪念活动的视频贺词中强调：“韩国和日本是在剧变的国际形势下共同摸索应对方案的重要伙伴。让我们携起手来，共同走向更好的未来。”申圭鎭 newjin@donga.com