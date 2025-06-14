崔泰源表示：为成功举办庆州APEC峰会，将邀请重量级企业家

大韩商工会议所会长兼SK集团会长崔泰源13日在首尔龙山总统室举行的由李在明总统主持的官民联合经济座谈会上表示，“为了11月在韩国举行的亚太经济合作组织（APEC）首席执行官（CEO）峰会的成功，将邀请重量级企业家。”鉴于APEC是新政府成立后在韩国举办的最大规模的国际活动，经济界将积极出面。崔泰源强调：“近期李在明总统在与美国、中国、日本领导人的通话中均邀请他们出席APEC会议，为此，我们也将努力邀请重量级企业家”，“经济界将动员全球网络，为首脑会议的成功和国家地位的提升做出贡献。”崔泰源将担任10月底至11月举行的2025庆州APEC领导人非正式会议期间召开的CEO峰会的共同主席。崔泰源表示：“（我们）正计划吸引1700家海外企业（参加CEO峰会）”，“这将是官民能够以‘同一个声音’发出合作声音的良好平台。”通常APEC CEO峰会约有1000名全球企业家参加，此次提出的目标远超以往。崔泰源还向李在明总统请求支持，表示“要提高活动的地位，需要政府积极的邀请和支持”。经济界内外也对崔泰源表示要邀请的重量级企业家是谁产生了浓厚兴趣。大韩商工会议所方面说明称：“目前正处于向主要全球企业探询是否参加APEC CEO峰会的阶段。”朴钟敏记者 blick@donga.com