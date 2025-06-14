与挚友威尔十年长跑打磨音乐剧 朴天休：为提升完成度付出心血

“那是一种疲惫、悸动、忧虑、兴奋等情绪交织的心情。能圆满结束这场如十年马拉松般的旅程，我深感欣慰。”当地时间8日，韩国原创音乐剧《也许美好结局》（Maybe Happy Ending）的编剧朴天休（42岁）在纽约无线电城音乐厅举行的第78届“托尼奖”颁奖典礼上斩获最佳音乐剧等六项大奖后，如此描述登台领奖时的心境。13日接受韩国媒体书面采访时，他坦言“颁奖典礼长达7小时令人疲惫不堪”，但随即展现沉稳态度：“即使获奖，创作者的生活本质不会改变。”这部作品在被称为“美国颁奖季”的评奖活动中一路高歌猛进。继纽约戏剧评论家协会奖、戏剧联盟奖、戏剧桌奖接连授奖后，最终在“戏剧界奥斯卡”托尼奖荣膺今年获奖最多剧目。朴天休笑言：“此前真不知还有这样的盛事。”对朴天休而言，《也许美好结局》的特殊意义在于“这是与阿伦森共同打造的首部原创故事”。这部2016年12月在首尔大学路首演的音乐剧，由他与美国作曲家威尔•阿伦森（44岁）共同创作。关于作品广受喜爱的原因，他表示：“虽难言具体，但或许源于我们从2014年动笔创作到去年登陆百老汇期间，持续打磨提升作品完成度的不懈努力。”被称作“威尔•休组合”的阿伦森，被他定义为“合作前已是相交十七载的挚友”。两人2008年相识于纽约大学，此后相继推出《蹦极跳》（2012年）、《男高音》（2023年）、《幽灵面包店》（2024年）等作品。“我们世界观与情感认知高度契合，对彼此艺术观怀有深切敬意。基于这份信任，创作中从不机械划分职责，始终进行有机协作。”两位艺术家常以不同历史时期的韩国为创作素材：《也许美好结局》设定于21世纪后期，《男高音》则聚焦1930年代日本帝国主义强占时期。朴天休阐释创作理念：“既想为韩国观众展现熟悉中透着陌生的世界，也想为海外观众呈现陌生中引发共鸣的天地。”“如今我在首尔与纽约的生活经历已近乎各占一半。作为游走于双文化、双语境的创作者，我渴望以独特视角讲述引发广泛共鸣的故事。”《也许美好结局》第六季将于10月在韩国重启。朴天休透露：“剧场将迁至更大空间，视觉呈现将进行相应调整。”“自2015年试演至今已届十周年。我们将倾注心力，使本次演出成为献给阿伦森、全体合作伙伴及所有陪伴《也许美好结局》成长的观众的庆典。只要诉说故事、传递音乐的冲动与意志不息，我们必将继续坚定而专注地创作前行。”史智媛记者 4g1@donga.com