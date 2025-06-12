美中就解除稀土出口限制等达成框架协议

美国与中国当地时间10日在英国伦敦举行的第二次高级别贸易谈判中，就解除中国稀土出口限制等达成“框架”（Framework•基本框架）协议。上月于瑞士日内瓦举行的第一次高级别谈判中，两国虽就90天内大幅降低关税达成一致，但在稀土出口等问题上持续存在分歧。据《路透社》等媒体报道，美国商务部长霍华德•卢特尼克表示，“这是为执行日内瓦协议及两国元首通话内容而制定的框架”。中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢也表示“进行了深入、坦诚的沟通”。卢特尼克部长特别指出，“当中国阻止稀土出口时，美国也采取了多项措施”，并称“正如特朗普总统所言，预计（美国采取的）相关措施也将平衡地解除”。这显示中国暗示将放宽稀土出口限制，而美国也可能放宽对华高端半导体等出口限制。有评价认为，通过此次协议，两国暂时避免了最坏情况，并获得了进一步谈判的动力。但该框架不具备约束力，且两国分歧仍然很大，因此也可能仅停留在“临时缝合”层面。美国唐纳德•特朗普第二任期政府对中国产能过剩、低价倾销等问题提出质疑，而中国则对加征关税、高端半导体出口管制、取消中国留学生签证方针等表示强烈不满。申晋宇 niceshin@donga.com