韩国K2坦克对波兰二次出口在即 规模或达9万亿韩元创历史新高

因12•3紧急戒严令事件和技术转让问题而延期的现代罗特姆（Hyundai Rotem）与波兰之间的K2坦克二次出口合同，预计最快将于本月内签署。10日，据军工行业及相关当局透露，涉及180辆K2坦克的对波兰出口合同已临近签署。出口规模约为9万亿韩元（约合人民币472亿元），预计将成为韩国军工产业史上单一出口合同金额之最。在出口的180辆坦克中，110余辆将由现代罗特姆在韩国生产并出口，其余部分则由波兰国有军工企业波兰国防集团（PGZ）在当地生产。在此过程中，现代罗特姆将向波兰转让部分K2坦克技术。此前，波兰政府于2022年7月与韩国签署了总价值约30万亿韩元的坦克、自行火炮、战斗机等装备引进框架协议。现代罗特姆与波兰于当年8月签署了价值约4.5万亿韩元的首批K2坦克出口合同，据此，韩国将在今年年底前向波兰交付180辆国内生产的坦克。二次合同原定于去年年底签署，但因波兰政权更迭、技术转让范围等问题，谈判遭遇困难。加之去年年底韩国国内发生紧急戒严令事件，导致合同签署推迟了约6个月。此次即将签约的K2坦克是性能较原有型号有所改进的出口型坦克。因此，虽然二次出口数量与首批同为180辆，但金额却跃升至约两倍。金炯民记者 kalssam35@donga.com