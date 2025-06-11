传谣赚钱的油管博主们再也无法躲藏



就像在没有闭路电视的胡同里频繁发生暴力事件一样，犯罪发生在可能发生的地方。获利大、被发现危险小的地方会成为犯罪现场。通过散布名人谣言来提高点击率的恶性油管博主越来越多，这很大程度上也是因为“高收益低危险”的生态系统。这些蒙面油管博主们即使一再侵害名誉，也一直回避诉讼。因为要想要求赔偿损失，必须有发送诉状的地址，如果要进行调查，就要指定加害者，但无法知道其身份。了解他们个人信息的谷歌是外国企业，韩国公共权力够不着，总公司所在的美国并不处罚名誉毁损，因此很难进行合作调查。在这种死角地带，恶性油管博主们吸引了数百万订阅者，创收上亿韩元。



油管频道“脱德收容所”的运营者朴某（37岁）用赚来的钱买了房子。朴某发布女子组合歌手张元英等艺人的私生活虚假谣言、侮辱她们人性和外貌的节目播出2年多来，其收益仅曝光就超过了2亿韩元。除了点击率收益外，朴某还募集了月会费最多60万韩元的收费会员。朴某不顾受害者的公开警告，遮住脸继续做节目。朴某似乎自信谷歌会护他到底，但最终是徒劳的信任。



张元英的律师穷追不舍。在寻找打开谷歌的方法时，利用了美国法院的“发现制度”。这是审判前诉讼当事人交换信息的程序，也可以向案件相关的第三方要求信息。以此为根据，律师向谷歌要求提供朴某的个人信息，美国法院接受了这一要求。与刚开始只提供IP地址的谷歌历经拔河，最终得到了名字和地址。虽然连这个也担心是不是虚假信息，但经过确认居民登记抄本后，时隔1年多终于找到了朴某。



朴某去年出现在法庭上，全身被黑色衣服和帽子遮得严严实实，还戴上了口罩。为了应对摄像机的洗礼，朴某还准备了雨伞。朴某恣意传播掺杂虚假信息的受害者隐私，却死命保护自己的隐私。朴某在法官面前主张：“这是为了大众的知情权而进行的公益性广播。我只是以为在网络留言中看到的内容都是真的才那么说，并没有诽谤的目的。”朴某通过人格杀人赚取了巨额资金，却要谈论知情权和公益，这在法院是根本行不通的。



朴某在刑事审判中被判有期徒刑2年，缓期3年执行，最近在民事审判中也被判赔偿张元英和所属公司各5000万韩元。犯罪所得的2亿多韩元被追缴，所购买的房地产也被查封。除了张元英之外，其他受害艺人的官司也接连进行，朴某不仅吐出了通过油管赚取的收益，还额外付出了数亿韩元的代价。



脱德收容所事件是恶性油管博主犯罪生态界出现裂痕的第一个事例。以此为契机，隐藏在匿名面具后面进行厌恶生意的“PPKKa”等其他油管博主也以类似的方式被锁定身份，面临法律的审判。只有对这些主要针对名人的名誉毁损犯罪者处以身败名裂的刑罚，才能防止伤害扩散到普通人身上。虽然通过油管等社交媒体等全球平台的新型犯罪正在增加，但是就像不久前“电报”决定向调查机关提供犯罪者信息一样，加害者隐藏的地方也会越来越窄。虽然要走的路还很长，但世界正在成为受害者们鼓起勇气去战斗的世界。

