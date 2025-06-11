朴天休表示：“饱含真心的讲述，愿能抚慰人心”

朴天休作家（42岁）表示：“我从未以获奖为目标。创作音乐剧，对作家而言，是花费漫长时光独自在纸上构建世界的孤独工作。”10日，凭借在大学路首演的纯原创音乐剧《也许美好结局》（Maybe Happy Ending）荣获美国戏剧界奥斯卡之称的“托尼奖”（Tony Awards）的朴天休，在其社交媒体上发表长文，传达了获奖感言。朴天休作家与其好友、作词家威尔•亚伦森共同获得了最佳剧本奖和最佳词曲创作奖，并创下了韩国国籍者首次获得托尼奖的纪录。朴天休作家也借此获奖契机，回顾了自己作为音乐剧作家的过往生涯。他写道：“每当结束一项艰巨的工作后，如同等待行星连珠般罕见的机会一样，又将经历一段极其漫长的制作过程。”“支撑我度过那漫长时光的，并非‘未来可能获得的’奖项之类的东西。仅仅是想要创作这个故事和音乐的冲动，以及渴望将其呈现在舞台上的意志。如果追求的是更快、更容易带来成功的东西，那这份工作显然并不合适。”他亦未忘记对制作团队和粉丝表达感谢。朴天休作家表示：“除了我和亚伦森，此次能够尽情享受包括托尼奖在内的‘颁奖季’，全赖许多为演出工作已久的人们。看到他们如同自己获奖般欣喜、甚至更为自豪的样子，我感受到内心平静而深沉地充盈起来。”他也稍稍流露出对获奖后外界眼光可能改变的担忧。他说：“颁奖典礼后收到了无数信息，既感到惊讶也感到惶恐。会想‘（大家的）期待值会变得大得多，该怎么办呢？’”，但他也表示“我会一如既往地做下去。当有想讲述的故事时，我会不刻意修饰，竭尽真心，一笔一画地写出来。”他接着补充道：“唯愿这个故事能引起某些人的共鸣，并成为一份慰藉。”《也许美好结局》在美国纽约无线电城音乐厅举行的第78届托尼奖颁奖典礼上，一举斩获最佳音乐剧、最佳导演、最佳剧本、最佳词曲创作、最佳音乐剧男主角、最佳舞美设计等6个奖项。该剧预计将于今年10月在韩国开启第六季的演出。金基润记者 pep@donga.com