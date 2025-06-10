韩国足球队今日挑战16年来首次预选赛不败纪录

成功连续第11次晋级世界杯决赛圈的韩国足球队，将挑战16年来的世界杯预选赛不败纪录。由主教练洪明甫（56岁）率领的韩国国家男子足球队将于10日下午8时在首尔世界杯体育场迎战科威特队，进行2026年美加墨（又称北中美）世界杯亚洲区预选赛第三阶段B组最后一场第10轮比赛。在6日与伊拉克队的第9轮比赛中以2比0取胜的韩国队，以19分（5胜4平）稳居小组头名，并已锁定小组前两名直接晋级决赛圈的资格。这是因为在还剩一场比赛的情况下，球队已领先第三名伊拉克队（12分）7分。韩国队即使战平科威特队，也将以小组第一身份结束第三阶段预选赛。截至9日，排名第二的约旦队积分为16分。从第二阶段预选赛（5胜1平）算起，在预选赛中保持连续15场不败（10胜5平）的韩国队，正力争自2009年6月结束的2010年南非世界杯亚洲区预选赛以来，时隔16年再次以不败战绩晋级决赛圈。韩国队在南非世界杯预选赛第三阶段和最终阶段比赛中，以总成绩7胜7平晋级决赛圈。在第三阶段预选赛9场比赛中未尝一胜的科威特队（5平4负）已确定小组垫底（第6位）。洪明甫主教练计划在与科威特队的比赛中积极启用2000年后出生的年轻球员。他表示：“打算考察年轻球员的潜力。”在此前第三阶段预选赛7场比赛中均替补出场并打入3球的前锋吴贤揆（24岁•亨克俱乐部）、贡献1个进球和2次助攻的中场球员裴峻浩（22岁•斯托克城俱乐部）能否首发出战备受关注。韩国国家足球队的助威团体“红魔”将在与科威特队的比赛中，与观众一起进行拼字助威活动。拼字内容为“WE大韩”，寓意连续第11次晋级世界杯决赛圈是球员与球迷团结一心取得的伟大成就。鄭允喆 trigger@donga.com